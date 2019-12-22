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警休假訪友撞見賊行竊 歹徒失風落跑沿路掉贓物

2019-12-22 14:31聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局警員何子祥15日休假拜訪霧峰區友人，未料他與友人返家時，發現友人住處的大門被反鎖，友人爬進屋內後，發現疑似遭竊賊行竊，何循聲前往察看，撞見小偷正在搬運金飾、茶葉等財物，小偷發現犯行露餡後，趕緊從廚房後門逃跑，何一路追緝，竊賊嫌路掉落金飾等竊取的贓物，竊賊最後開車逃逸，幸贓物都一一尋回，沒有造成損失。

台中市第六警分局何安所表示，警員何子祥在15日晚間8時許休假時，前往霧峰區劉姓友人（29歲）住處拜訪，2人一同進屋時發現門遭反鎖，劉爬窗戶進屋內開門時，聽見屋內有人下樓梯聲音，何循著聲音前往查看，剛好撞見竊嫌正在搬運財物，包括金飾、茶葉及其他物品。

竊嫌看到住戶返家後，連忙從廚房後門翻越2公尺高的圍牆倉皇逃跑，何向前追捕，但歹徒仍趁隙駕車逃逸，何隨即陪同劉到住家附近派出所報案。何雖然未能立即逮捕竊嫌，但失竊財物大都物歸原主。

劉姓男子表示，經過此一經驗後，立即將家中貴重物品交由銀行保管，並且為了感謝何幫忙找回其失竊的金飾及其他物品，因此昨天特別到派出所贈送2盆蘭花，感謝人民保母見義勇為。

台中市第六警分局呼籲，年關將近慎防小偷，出門記得鎖好門窗，逛街時應提高警覺，並注意自身及財產安全，春節期間如欲外出旅遊，可向警察機關申請舉家外出住居安全維護服務。

台中市第六警分局何安所警員何子祥15日拜訪劉姓友人時，撞見竊賊行竊，何奮勇追賊，...
台中市第六警分局何安所警員何子祥15日拜訪劉姓友人時，撞見竊賊行竊，何奮勇追賊，追逐過程中，歹徒竊取的金飾等贓物掉落一地，讓何一一尋回。圖／第六警分局提供
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台中市第六警分局何安所警員何子祥15日拜訪劉姓友人時，撞見竊賊行竊，何奮勇追賊，...
台中市第六警分局何安所警員何子祥15日拜訪劉姓友人時，撞見竊賊行竊，何奮勇追賊，劉昨天贈送兩盆蘭花感謝何。圖／第六警分局提供
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台中市茶葉警察

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