警休假訪友撞見賊行竊 歹徒失風落跑沿路掉贓物

台中市第六警分局警員何子祥15日休假拜訪霧峰區友人，未料他與友人返家時，發現友人住處的大門被反鎖，友人爬進屋內後，發現疑似遭竊賊行竊，何循聲前往察看，撞見小偷正在搬運金飾、茶葉等財物，小偷發現犯行露餡後，趕緊從廚房後門逃跑，何一路追緝，竊賊嫌路掉落金飾等竊取的贓物，竊賊最後開車逃逸，幸贓物都一一尋回，沒有造成損失。

台中市第六警分局何安所表示，警員何子祥在15日晚間8時許休假時，前往霧峰區劉姓友人（29歲）住處拜訪，2人一同進屋時發現門遭反鎖，劉爬窗戶進屋內開門時，聽見屋內有人下樓梯聲音，何循著聲音前往查看，剛好撞見竊嫌正在搬運財物，包括金飾、茶葉及其他物品。

竊嫌看到住戶返家後，連忙從廚房後門翻越2公尺高的圍牆倉皇逃跑，何向前追捕，但歹徒仍趁隙駕車逃逸，何隨即陪同劉到住家附近派出所報案。何雖然未能立即逮捕竊嫌，但失竊財物大都物歸原主。

劉姓男子表示，經過此一經驗後，立即將家中貴重物品交由銀行保管，並且為了感謝何幫忙找回其失竊的金飾及其他物品，因此昨天特別到派出所贈送2盆蘭花，感謝人民保母見義勇為。