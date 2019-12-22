國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

彰化縣二林鎮一名莊姓國三女學生昨天中午在學校附近過馬路時，在斑馬線上被一輛左轉轎車撞上，導致身上三處骨折，正在加護病房等待開刀，但該名女學生家中經濟不佳，母親也才剛出車禍，昨天還得坐著輪椅去照顧女兒，該校緊急為她代墊醫療費用並開設募款帳戶，希望社會愛心人士能伸出援手，幫助弱勢學生度過難關。

原斗國中小校長王欣怡表示，因為莊姓女學生已經國中三年級，因為即將升高中，學生都會利用假日到校用功，昨天中午莊姓學生和另外兩名同學牽著腳踏車離校，打算走到距離學校400公尺左右的便利商店買午餐，經過斗苑路和萬原路口時因綠燈走上斑馬線，不料一輛要左轉的轎車駛來，將莊姓學生撞倒，導致莊女的鎖骨、上臂和骨盆都骨折，被送到二林基督教醫院後又轉至彰化基督教醫院加護病房。

據了解，莊姓女學生是家中長女，家中阿公因是植物人需要他人照顧，莊女母親9月時才出了車禍，還不能正常行走或工作，昨天還得坐著輪椅到醫院照顧女兒。莊女還有一個讀國中的妹妹與兩名念國小的弟妹，一家7口都僅依賴莊女父親做鐵工的不穩定收入過活。如今莊女車禍需要開刀，家中卻愁無現金。