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國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

2019-12-22 14:30聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣二林鎮一名莊姓國三女學生昨天中午在學校附近過馬路時，在斑馬線上被一輛左轉轎車撞上，導致身上三處骨折，正在加護病房等待開刀，但該名女學生家中經濟不佳，母親也才剛出車禍，昨天還得坐著輪椅去照顧女兒，該校緊急為她代墊醫療費用並開設募款帳戶，希望社會愛心人士能伸出援手，幫助弱勢學生度過難關。

原斗國中小校長王欣怡表示，因為莊姓女學生已經國中三年級，因為即將升高中，學生都會利用假日到校用功，昨天中午莊姓學生和另外兩名同學牽著腳踏車離校，打算走到距離學校400公尺左右的便利商店買午餐，經過斗苑路和萬原路口時因綠燈走上斑馬線，不料一輛要左轉的轎車駛來，將莊姓學生撞倒，導致莊女的鎖骨、上臂和骨盆都骨折，被送到二林基督教醫院後又轉至彰化基督教醫院加護病房。

據了解，莊姓女學生是家中長女，家中阿公因是植物人需要他人照顧，莊女母親9月時才出了車禍，還不能正常行走或工作，昨天還得坐著輪椅到醫院照顧女兒。莊女還有一個讀國中的妹妹與兩名念國小的弟妹，一家7口都僅依賴莊女父親做鐵工的不穩定收入過活。如今莊女車禍需要開刀，家中卻愁無現金。

警方表示，該名肇事女駕駛向警方坦承，昨天開車經過肇事路口左轉一時恍神，雖看到有學生在過馬路，但沒有看到莊姓女學生。王欣怡說，對方就算願意理賠，也要經過很長的時間和手續，但目前學生家中就苦無經費進行手術，全家陷入困境。原斗國中小家長會得知消息，已經為她暫墊部分醫療費用，校方除了多方尋求補助資源之外，也緊急開了募款專戶，希望若有愛心民眾願意伸出援手，可以聯絡校方進行捐款，幫助學生一家。

莊姓女學生遭車撞受重傷，才剛出車禍的母親坐著輪椅趕至醫院，一家經濟陷入困境待援。...
莊姓女學生遭車撞受重傷，才剛出車禍的母親坐著輪椅趕至醫院，一家經濟陷入困境待援。記者凌筠婷／翻攝
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