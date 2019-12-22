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遺失錢包內有爸爸送的紀念幣 中學生失而復得眉開眼笑

2019-12-22 14:29聯合報 記者邱奕能蔡容喬徐如宜王昭月／高雄即時報導

高雄市警察局小港分局小港所葉姓員警，前天值勤時，有熱心民眾拿著遺失錢包到所，經葉員找尋下，原來是1名柯姓中學生遺失，裡面還有父親跑船送的紀念幣，物歸原主後，讓原本愁眉不展的孩子，重拾笑容。

警方表示，前天晚上10點時，有民眾在小港國中後門撿到綠色小錢包，心想失主遺失心裡一定很著急，隨即拿到轄區小港派出所報案。

當時值勤的葉姓員警，在錢包內找到美金與盧布（俄羅斯錢幣）還有記名捷運卡，葉員隔天便拿著悠遊卡聯繫上一卡通公司，找到柯姓國中生的阿姨林姓女子。不久後，林女到領回，才說起原來裡面的美金盧布，是柯姓國中生的父親，跑船時帶回送給孩子，原本小孩還悶悶不樂，當得知錢包已領回便笑顏逐開。

高雄市警察局小港分局小港所葉姓員警，前天值勤時，有熱心民眾拿著遺失錢包到所，經葉...
高雄市警察局小港分局小港所葉姓員警，前天值勤時，有熱心民眾拿著遺失錢包到所，經葉員找尋下，原來是1名柯姓中學生遺失。記者邱奕能／翻攝
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