遺失錢包內有爸爸送的紀念幣 中學生失而復得眉開眼笑

高雄市警察局小港分局小港所葉姓員警，前天值勤時，有熱心民眾拿著遺失錢包到所，經葉員找尋下，原來是1名柯姓中學生遺失，裡面還有父親跑船送的紀念幣，物歸原主後，讓原本愁眉不展的孩子，重拾笑容。

警方表示，前天晚上10點時，有民眾在小港國中後門撿到綠色小錢包，心想失主遺失心裡一定很著急，隨即拿到轄區小港派出所報案。