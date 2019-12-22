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手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

2019-12-22 13:02聯合報 記者廖炳棋／即時報導

刑事警察局指出，今年11月，一名張姓女學生在時下最流行的社群軟體（Instagram）看到一則廣告限時動態，文案內容中寫著「操作手機即可輕鬆賺錢」，「完成指定任務就能日進千元」，並強調「歡迎學生兼職」，同時提供一個聯繫用的Line帳號。女生學受到廣告吸引，認為在家操作手機就能兼職打工，非常符合她的需求，就加入廣告中的Line帳號，私訊詢問兼職打工賺錢的操作方式。

女學生與對方取得聯繫後，對方告知女學生這個打工方法，是利用玩遊戲的方式進行投資，如果有意願加入的話，只要在遊戲網頁註冊帳號，並且先儲值1千元的遊戲點數，就能開始投資獲利，對方為取信女學生，還宣稱只要獲利後，這筆1千元的儲值費用就能再提領出來，不會造成損失。

女學生認為1千元還能負擔，而且之後也能提領，不疑有它地購買遊戲點數，儲值到對方指定遊戲網頁，接著對方再請張同學加入一個號稱「分析師」的Line帳號，告知張同學之後將由該名分析師帶領她進行投資，只要聽從操作指令，就能持續獲利。

女學生秉性單純，詐騙集團便利用「分析師」的角色對她下達指令，讓女學生持續在遊戲網頁進行操作，多次購買遊戲點數儲值，也用保證可以獲利數萬元的說辭，使女學生聽從分析師指示，將遊戲點數全用於「下注」。

幾次操作後，女學生只見自己帳號中的遊戲點數不斷減少，原本保證贏得獲利的投注，卻全部顯示為輸，張姓女學生詢問分析師該怎麼處理，不料分析師看準女學生個性天真無害，竟以高姿態責罵她投注失敗，將損失責任全部怪罪於她，甚至恐嚇她會請徵信社調查她的手機號碼，再對她提告。

女學生向分析師求救卻反遭責罵，態度也因此轉為退縮，加上急於挽救損失的金額，只好勉為其難繼續聽從分析師的指示，投注更多遊戲點數，最終不但把自己省吃儉用的飯錢全部花光，也為了投注而向朋友借貸多筆金錢，讓自己背負一身債務。

刑事警察局分析此類「假求職」、「假投資」的詐騙案例，發現詐騙集團可能先讓被害人帳面資料顯示獲利，使被害人疏於防範，再以「網路延遲」、「入金量不足」等話術，阻止被害人提領獲利；另外詐騙集團會以「破解網站後臺」、「特殊課程」、「強攻黑積分」、「增加洗碼量」等話術誘騙被害人，甚至要求被害人貸款、典當、借貸來加碼投資，被害人投入大筆資金後，投注項目卻顯示為全盤皆輸。

刑事警察局呼籲，網路上「假求職」、「假投資」的詐騙訊息滿天飛，寒假即將到來，學生族群或許會想利用這段時間短期打工，賺取生活費，或購買自己想要的流行商品，在選擇工作內容或投資標的前，請務必謹慎，不要相信工作輕鬆、高報酬的話術，更不要輕信來路不明的投資管道；此外，線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，也涉及刑法賭博罪嫌，民眾應提高警覺避免觸法。

刑事局提醒網路求職詐騙陷阱多，民眾要多加注意。圖/記者廖炳棋翻攝
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詐騙集團打工

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