砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

台鐵402次太魯閣號今天上午從台北開往台東，8時許行經花蓮萬榮站時，突然第一節車廂窗戶玻璃遭不明物撞擊破裂，整片玻璃裂成像蜘蛛網，下方還有一小破洞。鐵路警察局花蓮分局懷疑是石頭或鋼珠彈造成，全案將繼續深入偵查釐清。

這列402車次太魯閣號今天5時55分從樹林站出發，終點站為台東站。目擊民眾說，8時許經過花蓮萬榮至光復路段時，突然有車廂窗戶破裂，嚇壞車上乘客。