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砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

台鐵402次太魯閣號今天上午從台北開往台東，8時許行經花蓮萬榮站時，突然第一節車廂窗戶玻璃遭不明物撞擊破裂，整片玻璃裂成像蜘蛛網，下方還有一小破洞。鐵路警察局花蓮分局懷疑是石頭或鋼珠彈造成，全案將繼續深入偵查釐清。

這列402車次太魯閣號今天5時55分從樹林站出發，終點站為台東站。目擊民眾說，8時許經過花蓮萬榮至光復路段時，突然有車廂窗戶破裂，嚇壞車上乘客。

鐵路警察局花蓮分局表示，由於沿途多處路段都在施工，初步研判石粒彈跳打到玻璃而破裂，不排除是BB槍造成，全案由鐵警局花蓮分局偵查隊調查案情。

鐵路警察局花蓮分局懷疑是石頭或鋼珠彈造成車窗破裂，全案將繼續深入偵查釐清。圖／民...
鐵路警察局花蓮分局懷疑是石頭或鋼珠彈造成車窗破裂，全案將繼續深入偵查釐清。圖／民眾提供
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台鐵402次太魯閣號今天上午從台北開往台東，8時許行經花蓮萬榮站時，突然第一節車...
台鐵402次太魯閣號今天上午從台北開往台東，8時許行經花蓮萬榮站時，突然第一節車廂窗戶玻璃破裂，整片玻璃裂成像蜘蛛網，下方還有一小破洞。圖／民眾提供
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警察太魯閣台東

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