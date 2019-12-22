PO文稱遭人噴辣椒水 警介入調查發現他先動手

新北市新店區今天凌晨發生一起糾紛，一名吳姓男子在地方臉書社團PO文，表示自己與在安祥路段上的一間便利商店遭人噴灑辣椒水，警方獲報到場後，發現是因吳男認為另名顧客楊姓男子罵他與女友便上前質問，楊男表示「沒有罵你」後吳男出手阻擋，楊男才因此拿出辣椒水噴灑後趁機離去。警方調查後，由於雙方均承認自身行為不當，因此兩方均暫時未提告。

吳男今天凌晨PO文指稱，在安祥路底的一間便利商店內，有一名「駕駛黑色ALTIS、白白高高約175帶眼鏡的大哥，40幾歲有」，是一名「危險人物，感覺想找人吵架」，且噴了他滿身辣椒水，他已經報案，因事發突然並未錄影，請大家「務必小心」，並PO上對方車牌。

警方則表示，吳男今天凌晨0時許停車在超商外的停車場時，與同樣停在該處的楊男對看數眼後，楊男回到車上喃喃自語，吳男因此認為對方在罵他便上前理論，楊男表示沒有罵人後欲離去，卻遭吳男阻擋並動手拉車門要求他下車，楊男因此拿出疑似辣椒水的液體噴灑後趁機離去，造成吳手部、衣服被潑灑，吳男女友也受到波及。