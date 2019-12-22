北市中山區舊公寓大火 中年男子葬身火海

台北市中山區天津街一棟老舊公寓，21日晚間火警，火勢極大火舌竄出，消防員趕抵滅火，一名50歲男子仍葬身火海，警方正釐清死者身份，明天報請檢察官相驗大體。

消防局表示，21日晚間10點18分獲報，台北市天津街61號火警，出動16輛消防車、63名消防員到場發現，是4樓起火且竄出火舌，立刻布水線滅火，並出動雲梯車救出受困住戶。

一名50歲男子被救出時，身上嚴重灼傷，失去呼吸心跳，消防員現場實施CPR無效，送馬偕醫院急救1小時，仍因傷勢過重不治。