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北市中山區舊公寓大火 中年男子葬身火海

2019-12-22 02:32聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區天津街一棟老舊公寓，21日晚間火警，火勢極大火舌竄出，消防員趕抵滅火，一名50歲男子仍葬身火海，警方正釐清死者身份，明天報請檢察官相驗大體。

消防局表示，21日晚間10點18分獲報，台北市天津街61號火警，出動16輛消防車、63名消防員到場發現，是4樓起火且竄出火舌，立刻布水線滅火，並出動雲梯車救出受困住戶。

一名50歲男子被救出時，身上嚴重灼傷，失去呼吸心跳，消防員現場實施CPR無效，送馬偕醫院急救1小時，仍因傷勢過重不治。

警方正釐清死者身分，並通知家屬到案，今天報請檢察官相驗大體。

天津街舊公寓火警，中年男子葬身火海。記者蔡翼謙／翻攝
天津街舊公寓火警，中年男子葬身火海。記者蔡翼謙／翻攝
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消防員北市

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