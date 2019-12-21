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平鎮分局機車安全駕駛訓練 提升員警正確駕駛觀念

2019-12-21 21:30聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園平鎮警分局昨天為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全駕駛課程，另有訓練雨中行車技巧；盼利於執勤時能更護及自身安全，避免交通事故傷亡的產生。

該次機車安駕課程包含車輛點檢安全確認、車輛慣熟、煞車力道分配操作、最大煞車力制動操作、彎道制動技巧、綜合轉彎及各項狀況綜合演練等課程，訓練及課程紮實緊湊，盼能在短期內有效提昇員警機車安全駕駛能力與技術，警方指出未來將運用於日後執勤工作之中。

平鎮警分局長李建民表示，警察人員如會因交通意外而傷亡，多是執行追捕犯罪份子等危險任務；也因如此，特邀太子駕訓班主任王興業、本田重機安駕主任黃麟傑及教練鄭治榮，以實際的天路狀況及道路型態，辦理機車進階訓練課程，盼藉以提升員警駕駛自我保護的專業技能。

李建民指出，員警在擔服巡邏及戶口查訪等勤務時，多以騎乘機車為主要方式，所以熟悉機駕保護，是執行外勤重要職能之一，但多數員警駕駛觀念及技術水平與一般民眾無太多差異，難以在日後追緝嫌犯、搶救危難之需時，有技巧性上的協助，因此員警專業操作技巧及安全駕駛觀念的養成，也是警察教育所應正視，且應解決的課題。

桃園平鎮警分局為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全...
桃園平鎮警分局為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全駕駛課程。圖／平鎮警分局提供
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桃園平鎮警分局為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全...
桃園平鎮警分局為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全駕駛課程。圖／平鎮警分局提供
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桃園平鎮警分局為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全...
桃園平鎮警分局為強化員警正確駕駛機車觀念及技術操控，在中壢太子駕訓班辦理機車安全駕駛課程。圖／平鎮警分局提供
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警察駕訓班事故

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