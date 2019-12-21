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北市民宅大火1女逃生換氣過度 消防員緊急給氧

2019-12-21 18:45聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市大同區伊寧街一處巷弄民宅下午火警，大火從窗口竄出，消防員趕抵救出13人，半小時撲滅火勢，無人傷亡，僅一名租在3樓的女住戶，疑逃生過程換氣過度，由消防員進行給氧及情緒安撫，未送醫，詳細起火原因待查。

消防局指出，台北市伊寧街75巷19之1號3樓，今天下午近5點火警，出動18輛消防車、3輛救護車、58人趕抵，半小時撲滅火勢，共救出8男5女，無人傷亡。

消防局表示，起火地點位於一棟4層民宅的3樓，燃燒面積約25平方公尺，燒損家具及裝潢，起火點、起火原因待查。

消防員緊急給氧。記者蔡翼謙／攝影
消防員緊急給氧。記者蔡翼謙／攝影
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台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
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台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
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消防員緊急給氧。記者蔡翼謙／攝影
消防員緊急給氧。記者蔡翼謙／攝影
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台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
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台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／攝影
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台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／翻攝
台北市伊寧街75巷19之1號3樓下午火警。記者蔡翼謙／翻攝
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消防員北市

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