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台女玩交友軟體慘遭詐騙百萬 還被裸照威脅快崩潰

2019-12-21 16:35聯合報 記者蔡翼謙巫鴻瑋／台北即時報導

34歲李姓女子玩交友軟體認識大陸林姓男子，一個月內慘遭對方詐騙100多萬，她向媒體投訴並報案，盼此類案件引起外界重視，不再有其他受害者。目前新北市警方偵辦中。

李女說，今年11月2日在交友軟體認識大陸林姓男子，他稱以交往為前提聊天，數日後慫恿「要不要下載某大陸App，一起賺錢」；自己因不缺錢，本來不願意，但林男聊天時不斷提及，才答應。

一開始入金新台幣1萬，由林男透過Line說明下單程序，結果賺2500，但未去提領，數日後，林男稱「要不要參加平台上的情侶活動，一人入金新台幣25萬」；入金後，林男又稱情侶活動要做3天，每天都要放新台幣5萬元。

當下問林男「怎麼不早點說，沒那麼多錢」，他稱未看清楚，還要自己去借錢；借完錢入金後，林男再稱平台走勢提高，要再入金60萬，才能提領之前賺的錢，更要自己去銀行貸款，或將房車抵押。

自己想辦法籌出錢，當天入金時，林男的下單方式完全不一樣，便詢問「為何要這樣下」，林男回「因為那天的走勢必須這樣下」。沒想到數日後，錢卻提領不出來。

李女表示，聯繫App平台客服，給的答案卻是「下注方式違反規則，資金已被凍結，除非24小時內再匯55萬」；因當天銀行未開，跟客服爭吵3小時，才願給3天寬限期，不過匯款金額提高為120萬，才驚覺一切都是詐騙。

李女指出，這段時間跟親友借了30萬，也跟銀行信貸40萬，總共被騙了100多萬，是因林男個性霸氣，很快對他產生感情，兩人相識一個月內，僅有視訊及通話，要求見面始終被拒，並未親眼看過林男；如今還被威脅，要將自己的裸照散播網路。

李女稱因此事得了重度憂鬱，數次想輕生。

警方表示，目前本案偵辦中，待後續釐清案情、調查原委，同時呼籲民眾網路交友陷阱多，應慎選投資夥伴，並清楚明白適合自己的理財商品與「風險承受度」，再行投資。

警方說，詐騙集團常用高帥型男照片，透過臉書、交友App，搭訕年齡35至55歲台灣熟女，先假意交往博取信任，再謊稱投資機會穩賺不賠，要求被害人為了兩人共同未來，進行投資。

警方指出，遇到網友要求借錢、投資時，務必提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」原則，勿被單方面說詞沖昏頭。

李女借貸紀錄。圖／李女提供
李女借貸紀錄。圖／李女提供
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李女控訴在交友軟體遭林男詐騙。圖／李女提供
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李女報案三聯單。圖／李女提供
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李女控訴資金遭凍結。圖／李女提供
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李女與林男對話紀錄。圖／李女提供
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李女與林男對話紀錄。圖／李女提供
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李女與林男對話紀錄。圖／李女提供
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詐騙集團交友軟體裸照情侶

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