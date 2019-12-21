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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

警撂英文熱線通知 菲籍男尋回皮夾樂喊「Lucky」

2019-12-21 14:18聯合報 記者林佩均／台中即時報導

一名菲籍男移工從嘉義搭火車到台中遊玩，皮夾遺落在火車站內，熱心民眾拾獲報案，員警曾旻傑檢視皮夾內證件與外幣，電話聯繫上菲籍男子，但男子不諳中文，所幸曾員有英檢中高級檢定，全程以英語溝通，並約定2天後到健康所領取。外籍男子順利領件後開心比讚，更直說「I am so lucky！」。

台中市警局第三分局健康所警員曾旻傑本月13日接獲報案，熱心民眾在台中火車站月台撿到一只皮夾，經曾員檢視，皮夾內有數張外國證件與外幣，還有本國的健保卡及手機門號繳款單收據。

曾員研判失主可能是外籍移工，並依繳款單循線聯繫上菲籍男子，雙方約定15日上午至派出所領回皮夾。

菲籍男子說自己剛到台灣工作，對於搭乘大眾交通工具的流程還不太熟悉，13日從嘉義搭乘火車來台中車站時，慌亂中不慎將皮夾遺落在火車站內，因皮夾內有重要證件，遺失補辦手續相當繁雜，所幸警方通知他已尋獲。

由於菲籍男子不會中文，曾員全程以英語說明領回程序，避免語言不通的麻煩及擔憂，讓他開心地說，「I am so lucky！」曾員則謙虛表示，他通過英檢中高級檢定，學習的語言能替工作幫上忙，是件很有意義的事。

菲籍男子的皮夾遺失，熱心民眾尋獲送派出所，警員曾旻傑以流利英語通知領回。記者林佩...
菲籍男子的皮夾遺失，熱心民眾尋獲送派出所，警員曾旻傑以流利英語通知領回。記者林佩均／翻攝
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