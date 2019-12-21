靠著筆談這一招 台南警察保住聽障女子60萬積蓄

台南市警六分局金華所昨天據報，有位年約40多歲聽障女子可能遭詐騙，警方到場後，以紙條詢問女子匯款給何人? 女子寫「老公」，但女子身分證根本沒配偶。她才說明「老公」是網路上認識的，沒見過本人。員警連忙奮筆疾書，不斷書寫「這是詐騙！別匯款！」，她大吃一驚，打消匯款念頭，保住60萬元的積蓄。

金華派出所警員簡全偉說，現在筆錄都以電腦繕打，他已很久沒有一口氣寫那麼多字，雖然手很累、很痠，但能成功阻詐，他覺得很值得。以60萬來說，相對他寫了100多個字來說，可說字字千金。從警未滿1年的黃郁堯也表示，60萬可說是他將近1年的薪水，所以無論如何他都要阻止詐騙集團的伎倆，保住聽障女子的血汗錢。

警方調查，三周前，詐騙集團佯裝是香港的帥氣男子，在臉書上主動將40多歲的聽障女子加為好友，隨後不斷以柔情攻勢，噓寒問暖，稱女子為「老婆」。昨天中午12時，「假老公」看時機成熟，對方已動心信任，向開口跟女子借60萬投資。

詐騙集團成員向女子叮囑「絕不能讓行員看到我們的LINE對話」、「匯款的理由說是還款，不能說投資」，不然要多收手續費，但儘管對方用盡心機，行員還是察覺女子有異，通知警方前往阻詐。