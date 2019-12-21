退休公務員迷途記 市政大樓內急尋「我的退休金」

台中市市政大樓迷途記！一名陳姓老翁前天上午在台中市政府市政大樓內迷途，員警上前關心，老翁不斷說著「我的退休金」、「哪裡可以領退休金？」原來陳翁是市政府的退休公務員，員警協助送返住家，陳翁兒子感激說，父親退休時已領回退休金，近年失智才誤以為退休金未領，一早獨自離家不知去向，所幸有警察幫忙。

「我的退休金？」、「哪裡可以領退休金？」一名老翁前天上午心急地在台中市政府新市政大樓內詢問，台中市警局保大府會園區警察隊小隊長葉博先、警員石水福上前關心，原來陳姓老翁是市政府的退休公務員，誕辰翁疑似有失智現象，無法表明身分，只說住在西屯路上。

員警攙扶陳翁並以巡邏車沿西屯路行駛，試圖喚回他的記憶，當巡邏車行經科博館附近，陳翁激動表示「就是這裡」，終於找到他的住家。

陳翁兒子見到親安然無恙，相當感謝員警協助護送父親返家，並表示父親是市府退休員工，退休時已領回退休金，近日因年老失智，常誤認自己尚有退休金未領，今天早上獨自離家不知去向，心裡很著急，看見父親平安歸來，非常感謝警方熱心服務。