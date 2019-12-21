親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

退休公務員迷途記 市政大樓內急尋「我的退休金」

2019-12-21 13:24聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市市政大樓迷途記！一名陳姓老翁前天上午在台中市政府市政大樓內迷途，員警上前關心，老翁不斷說著「我的退休金」、「哪裡可以領退休金？」原來陳翁是市政府的退休公務員，員警協助送返住家，陳翁兒子感激說，父親退休時已領回退休金，近年失智才誤以為退休金未領，一早獨自離家不知去向，所幸有警察幫忙。

「我的退休金？」、「哪裡可以領退休金？」一名老翁前天上午心急地在台中市政府新市政大樓內詢問，台中市警局保大府會園區警察隊小隊長葉博先、警員石水福上前關心，原來陳姓老翁是市政府的退休公務員，誕辰翁疑似有失智現象，無法表明身分，只說住在西屯路上。

員警攙扶陳翁並以巡邏車沿西屯路行駛，試圖喚回他的記憶，當巡邏車行經科博館附近，陳翁激動表示「就是這裡」，終於找到他的住家。

陳翁兒子見到親安然無恙，相當感謝員警協助護送父親返家，並表示父親是市府退休員工，退休時已領回退休金，近日因年老失智，常誤認自己尚有退休金未領，今天早上獨自離家不知去向，心裡很著急，看見父親平安歸來，非常感謝警方熱心服務。

保安警察大隊大隊長李建興呼籲，民眾家中若有失智、聽語障或高齡長輩，應加強關懷及照護，不定時幫忙拍照（包含常穿著之衣物、特徵等）並隨身攜帶身分證件及愛心手環、掛名牌（含聯絡人電話）等；如不慎走失時可供警方協尋。

警方協助失智迷途的陳姓老翁返家。記者林佩均／翻攝
警方協助失智迷途的陳姓老翁返家。記者林佩均／翻攝
分享
警方協助失智迷途的陳姓老翁返家。記者林佩均／翻攝
警方協助失智迷途的陳姓老翁返家。記者林佩均／翻攝
分享

退休金老翁失智

延伸閱讀

退休後還能月月領錢？用保單加值退休金

定時定額存退休金 專家教你四大金律

國人退休金缺口大 新壽吳欣盈開藥方

退休金算盤／勞退自提 專家幫你攢老本

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新北人口高齡化暗藏犯罪與被害隱憂 警籲關懷高齡長者

2019-12-21 12:54

靠著筆談這一招 台南警察保住聽障女子60萬積蓄

2019-12-21 13:28

準備去擺攤賣湯圓…婦遭蔬果貨車輾斃

2019-12-21 00:06

新北主任檢察官超吸睛 登有線電視台闡述司法犯罪預防

2019-12-20 19:45

海洋生物問要玩交換禮物嗎？海巡署聖誕梗貼文惹哭網友

2019-12-20 19:25

矯正署徵文比賽 受刑人家屬道盡矛盾與血淚

2019-12-20 18:51

認前男友「專吃軟飯」 女揪眾追砍2刀警逮4人

2019-12-20 18:19

影／通緝男打劫板橋湳雅夜市攤販 卻因沒戴安全帽GG了

2019-12-20 17:36

影／婦深夜大笑擾鄰還罵警「垃圾」 分局力挺員警提告

2019-12-20 17:09

高雄內門182道路區間測速限速50公里 明年元月啟用

2019-12-20 16:52

搭小黃送兒上學卻破相 只因「可以往前開嗎？」爆衝突

2019-12-20 16:38

訂單源源不絕！屏東監獄設花燈工作坊 供客製化接單

2019-12-20 15:36

噪音車急煞害追車警撞昏 還賴稱：警察沒保持安全距離

2019-12-20 14:21

扯！娃娃機台裡竟放捕鼠夾給人夾 動保處開罰1萬5千元

2019-12-20 13:19

影／中打破獲劣私菸集團 自創7品牌市價達3億元

2019-12-20 13:12

南投鐵皮屋火警 單親媽奮勇救女自己嗆、燙傷

2019-12-20 13:08

只因幾聲喇叭爆衝突 惹怒惡煞擄人痛毆後丟包

2019-12-20 12:15

影／男子留遺書投宿旅社想輕生 暖警急尋開門已見煙霧

2019-12-20 12:11

賣菜婦正要去市場擺攤 卻慘遭蔬果運輸車輾斃

2019-12-20 11:35

少年騎車過彎撞曳引車慘死 行車紀錄器還司機清白

2019-12-20 11:28

影／入店消費被拒 10多人破壞台北高檔酒店被逮

2019-12-20 11:17

外遇被抓包誣賴前女友 男子簡訊恐嚇還潑漆吃官司

2019-12-20 10:41

老婦領巨款答話語焉不詳 郵局報警疑遇詐騙 結果是重聽

2019-12-20 10:16

影／熟女網戀英國混血男 想收愛的禮物要先匯9萬元？

2019-12-20 08:28

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

2019-12-20 14:58

女大生26年前遭姦殺 呂金鎧被關了19年半求清白

2019-12-20 15:28

龜山幼兒園疑似虐童 教育局先罰6萬不排除廢設立許可

2019-12-20 21:48

少女與閨密結伴參加性愛趴 閨密事後曝光拖少女下水

2019-12-21 09:02

警廣主持人「阿國」約網友吸毒 持安非他命被逮解僱

2019-12-21 10:34

竹院庭長要女法助摸他肌膚按摩、刮痧 法評會建議撤職

2019-12-20 17:04

補習班老師被控猥褻2男國中生 輕生成植物人遭訴

2019-12-20 15:53

高雄內門182道路區間測速限速50公里 明年元月啟用

2019-12-20 16:52

小三嗆原配不能滿足他、要好好檢討 判賠30萬

2019-12-20 21:07

男子闖紅燈在斑馬線被撞死亡 女騎士也有過失判刑4月

2019-12-20 17:39

六輕4月爆炸案 廠長等7人被判拘役

2019-12-20 15:45

台南商業大樓傳墜樓意外 男性死者身分不明警方協尋

2019-12-20 21:49

婚禮泡湯！19歲青年月底結婚當詐騙車手頭被逮裁定收押

2019-12-20 23:15

搭小黃送兒上學卻破相 只因「可以往前開嗎？」爆衝突

2019-12-20 16:38

開車「手持」手機未通話也是違規？新北男吃3千元罰單

2019-12-21 11:10

影／婦深夜大笑擾鄰還罵警「垃圾」 分局力挺員警提告

2019-12-20 17:09

妙齡女喝爛醉電梯內被撿屍 醒來驚見下半身全裸

2019-12-21 10:35

原子筆插瞎同房病友 只因不想被治療要出院

2019-12-21 09:47

未通過400分及格新制門檻 法律學子提告法院判敗訴

2019-12-20 18:18

兩岸刑事合作遣返首例再審無罪 補他813萬

2019-12-20 19:36

新北主任檢察官超吸睛 登有線電視台闡述司法犯罪預防

2019-12-20 19:45

送女兒到鄰居家玩兼過夜 竟是送羊入虎口

2019-12-21 09:52

長舌婦亂爆女子遭性侵 提告驗傷結果是烏龍一場

2019-12-21 09:08

新店加油站大火1死4傷 許姓站長遭起訴

2019-12-20 15:04

兩岸首例 遣返犯無罪補償813萬

2019-12-21 00:03

不滿被退釣蝦群組 飲料店老闆持刀1打6

2019-12-21 10:25

無心2句話遭同事酸白目 網友秒曝他「問題所在」

2019-12-20 17:38

縣府安置失能婦向子討費用 兒拒絕「5歲就沒被照顧過」

2019-12-20 17:31

北市警破獲首件總統選舉賭盤 蔡賴讓分30萬票最夯

2019-12-20 18:21

噪音車急煞害追車警撞昏 還賴稱：警察沒保持安全距離

2019-12-20 14:21

李婉鈺提告吳思瑤、徐岩奇意圖使人不當選 加告徐誹謗

2019-12-20 17:45

法官解扣要女助理按摩 法評會建議撤職

2019-12-21 00:11

認前男友「專吃軟飯」 女揪眾追砍2刀警逮4人

2019-12-20 18:19

影／19歲青年當詐騙車手頭 帶弱勢青年全台詐騙

2019-12-20 14:22

海洋生物問要玩交換禮物嗎？海巡署聖誕梗貼文惹哭網友

2019-12-20 19:25

準備去擺攤賣湯圓…婦遭蔬果貨車輾斃

2019-12-21 00:06

娃娃機陳列捕鼠夾 台主挨罰1.5萬

2019-12-20 23:51

影／通緝男打劫板橋湳雅夜市攤販 卻因沒戴安全帽GG了

2019-12-20 17:36

監委陳師孟約詢法官 律師全聯會：應尊重個案法律見解

2019-12-20 17:26

冬至將屆 台南這個警分局湯圓暖警心

2019-12-20 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top