新北人口高齡化暗藏犯罪與被害隱憂 警籲關懷高齡長者

新北市政府統計至108年11月底，全市高齡人口數占新北市總人口數14.31％，也就是平均每7個人當中就有一位是65歲以上的高齡者，而根據國發會推估，全台至115年，也就是7年後，每5位國民中就有1人是高齡年長者，新北警方查覺到高齡者犯罪與被害的社會問題也逐漸浮現。

新北市警局統計，108年1至11月新北市高齡者犯罪前3名案類分別為竊盜占22.33％、賭博占12.11％及酒後駕車占11.65％，且男性犯罪為女性的2.81倍，其中又以酒後駕車案件中，男性為女性的16.22倍，差距最大。而排名前2名的竊盜及賭博案，又可能與高齡者處於經濟弱勢或情感孤獨需要人陪伴有關連。

高齡者被害情形類別的前3名分別為詐欺占24.51％、竊盜占20.42％及駕駛過失占15.67％，其中男性被害以竊盜占24.44％及詐欺案占18.16％較多；女性被害則以詐欺占31.81％及駕駛過失案占17.35％較多，明顯高於男性被害人數，顯見女性高齡者較易遭受詐騙及發生交通事故。警方指出，高齡者被害比率占7.10％，明顯高於高齡者犯罪比率4.49％，值得注意。

為預防民眾遭詐騙，新北市警局與轄內金融機構、超商、鄰里長、社區管委會等建立「防詐友善通報網」，遇有疑似詐騙等異常狀況可即時通報警方到場處置，並透過治安座談會、家戶訪查、老人共餐活動等機會，針對高齡者易受騙案件加強宣導防制。

針對高齡者易發生交通事故部分，警方分析主要相關原因為「違規穿越道路」、「駕駛疏忽或違規」、「汽、機車搶越行人穿越道」及「高齡者在清晨及夜間天色昏暗時穿著暗色服飾，不利辨識」等原因，新北警方表示，除持續加強取締「汽車不禮讓行人」及「行人違規」兩項重點違規，也會在公園、廣場、車站、捷運站等人潮聚集處，針對高齡者宣導平時穿著反光效果佳、色彩鮮艷之服裝，於清晨或傍晚外出時配戴反光條或攜帶手電筒，以提高辨識度，並加強高齡者守法觀念，勿任意違規穿越道路，及遵守交通規則，以保障自身安全。

有關高齡者竊盜犯罪部分，經警方分析其犯罪特徵，大多為教育及經濟等弱勢族群，行竊物品亦為食物及日用品居多，新北警方除加強此類治安顧慮人口查訪外，也主動透過通報里長、社福機關持續關懷。為防制高齡者聚集公園博弈情事，已指派員警在公園明顯處設置「禁止賭博」標語外，同時在公園周邊定點巡守時，加強勸導民眾切勿於公眾場所賭博。