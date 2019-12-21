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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

陽金公路汽車撞水泥牆車頭撞爛 男駕駛受傷送醫

2019-12-21 12:02聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市陽金公路1.5公里台北往金山方向，今天上午11點多，一名男子駕駛的自小客車疑因天雨路滑，失控撞上路邊水泥護牆，安全氣囊爆開，男子受傷送醫，警方已到場採證調查事故發生原因。

金山警分局指出，車禍發生在上午11時，一名男子駕駛自小客在陽金公路1.5公里處時，疑因天雨路滑失控，撞向路旁水泥牆，整輛車翻轉180度，車頭幾乎撞爛，安全氣囊爆開，車內零件散落一地。新北市消防局獲報派救護車到場，駕駛只受輕傷，救護車送醫治療，並無大礙。

陽金公路汽車撞水泥牆車頭撞爛，男駕駛受傷送醫。記者游明煌／翻攝
陽金公路汽車撞水泥牆車頭撞爛，男駕駛受傷送醫。記者游明煌／翻攝
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安全氣囊救護車車禍

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