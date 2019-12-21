親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

醉漢持刀踹門恐嚇鄰居 警拔槍對峙喝令「把刀放下」

2019-12-21 11:21聯合報 記者李奕昕／新北即時報導

曾姓男子酒後持水果刀踢踹鄰居大門，見警察到場仍揮刀咆哮，雙方對峙約1分鐘，員警拔槍多次喝令，他才棄刀就逮，過程驚險。

昨天晚間近7點，曾姓男子（55歲）在新北市汐止區弘道街巷弄滋事，警方獲報到達，他揮舞水果刀叫囂，員警拔槍多次喝令「把刀放下」、「趴在地上」，見他棄置刀械後趨前壓制，酒測發現飲酒，依恐嚇罪嫌移送法辦。

警方查出，曾男是油漆工，酒後逼近1名男鄰居罵三字經，被害人嚇得推開他跑回家，他不滿臉部被抓傷，返家拿水果刀後找被害人理論。

曾姓男子酒後持水果刀踢踹鄰居大門，見警察到場揮刀對峙，員警拔槍多次喝令，他才棄刀...
曾姓男子酒後持水果刀踢踹鄰居大門，見警察到場揮刀對峙，員警拔槍多次喝令，他才棄刀就逮。記者李奕昕／翻攝
分享
曾姓男子酒後持水果刀踢踹鄰居大門，見警察到場揮刀對峙，員警拔槍多次喝令，他才棄刀...
曾姓男子酒後持水果刀踢踹鄰居大門，見警察到場揮刀對峙，員警拔槍多次喝令，他才棄刀就逮。記者李奕昕／翻攝
分享

警察汐止恐嚇

延伸閱讀

不滿被退釣蝦群組 飲料店老闆持刀1打6

醋女當街狠捅男友險死 還幫他PO「讓你知道花...

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

開車「手持」手機未通話也是違規？新北男吃3千元罰單

2019-12-21 11:10

不滿被退釣蝦群組 飲料店老闆持刀1打6

2019-12-21 10:25

原子筆插瞎同房病友 只因不想被治療要出院

2019-12-21 09:47

台東檢警聯手再查獲總統選舉賭盤 組頭5萬元交保

2019-12-21 11:34

送女兒到鄰居家玩兼過夜 竟是送羊入虎口

2019-12-21 09:52

長舌婦亂爆女子遭性侵 提告驗傷結果是烏龍一場

2019-12-21 09:08

少女與閨密結伴參加性愛趴 閨密事後曝光拖少女下水

2019-12-21 09:02

法官解扣要女助理按摩 法評會建議撤職

2019-12-21 00:11

娃娃機陳列捕鼠夾 台主挨罰1.5萬

2019-12-20 23:51

婚禮泡湯！19歲青年月底結婚當詐騙車手頭被逮裁定收押

2019-12-20 23:15

北市警破獲首件總統選舉賭盤 蔡賴讓分30萬票最夯

2019-12-20 18:21

未通過400分及格新制門檻 法律學子提告法院判敗訴

2019-12-20 18:18

李婉鈺提告吳思瑤、徐岩奇意圖使人不當選 加告徐誹謗

2019-12-20 17:45

男子闖紅燈在斑馬線被撞死亡 女騎士也有過失判刑4月

2019-12-20 17:39

縣府安置失能婦向子討費用 兒拒絕「5歲就沒被照顧過」

2019-12-20 17:31

監委陳師孟約詢法官 律師全聯會：應尊重個案法律見解

2019-12-20 17:26

總統大選白熱化！選舉賭盤夯 檢警聯手查獲賭盤組頭

2019-12-20 16:43

大選將至 桃園警方破簽賭集團、起出賭資及多發子彈

2019-12-20 16:40

六輕4月爆炸案 廠長等7人被判拘役

2019-12-20 15:45

女大生26年前遭姦殺 呂金鎧被關了19年半求清白

2019-12-20 15:28

新店加油站大火1死4傷 許姓站長遭起訴

2019-12-20 15:04

影／19歲青年當詐騙車手頭 帶弱勢青年全台詐騙

2019-12-20 14:22

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

2019-12-20 14:58

女大生26年前遭姦殺 呂金鎧被關了19年半求清白

2019-12-20 15:28

龜山幼兒園疑似虐童 教育局先罰6萬不排除廢設立許可

2019-12-20 21:48

少女與閨密結伴參加性愛趴 閨密事後曝光拖少女下水

2019-12-21 09:02

扯！娃娃機台裡竟放捕鼠夾給人夾 動保處開罰1萬5千元

2019-12-20 13:19

竹院庭長要女法助摸他肌膚按摩、刮痧 法評會建議撤職

2019-12-20 17:04

警廣主持人「阿國」約網友吸毒 持安非他命被逮解僱

2019-12-21 10:34

補習班老師被控猥褻2男國中生 輕生成植物人遭訴

2019-12-20 15:53

高雄內門182道路區間測速限速50公里 明年元月啟用

2019-12-20 16:52

小三嗆原配不能滿足他、要好好檢討 判賠30萬

2019-12-20 21:07

影／中打破獲劣私菸集團 自創7品牌市價達3億元

2019-12-20 13:12

六輕4月爆炸案 廠長等7人被判拘役

2019-12-20 15:45

台南商業大樓傳墜樓意外 男性死者身分不明警方協尋

2019-12-20 21:49

婚禮泡湯！19歲青年月底結婚當詐騙車手頭被逮裁定收押

2019-12-20 23:15

搭小黃送兒上學卻破相 只因「可以往前開嗎？」爆衝突

2019-12-20 16:38

男子闖紅燈在斑馬線被撞死亡 女騎士也有過失判刑4月

2019-12-20 17:39

南投鐵皮屋火警 單親媽奮勇救女自己嗆、燙傷

2019-12-20 13:08

影／婦深夜大笑擾鄰還罵警「垃圾」 分局力挺員警提告

2019-12-20 17:09

妙齡女喝爛醉電梯內被撿屍 醒來驚見下半身全裸

2019-12-21 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top