新北義勇消防總隊 防火宣導隊及救護志工分隊歡慶20周年
新北市消防局今天在市府6樓大禮堂舉辦「義勇消防總隊防火宣導隊及救護志工分隊20周年慶」表揚大會，新北市長侯友宜頒獎表揚績優義消防宣、救護志工及服務滿30年、35年、40年資深義消共127人，侯友宜感謝新北市義勇消防人員不求回報、默默貢獻的付出，拯救生命於危難之中的偉大情操。
新北市義勇消防總隊防火宣導隊自民國88年成軍，迄今已邁入第20個年頭，從100年至107年12月風雨無阻穿梭於大街小巷，挨家挨戶按鈴訪視共計18萬6805戶，108年1月至11月計1萬7133戶，並積極協助推廣安裝住宅用火災警報器，108年使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例共計20件，防火宣導成效卓著。
新北消防局長黃德清表示，政府力量有限，地方民力無窮，新北義消協助與參與全市防宣、救護的宣導及救護的工作，都秉持著救人苦難的心，著實令人感佩；他指出，有鑑於土城區及樹林區轄區人口已達42多萬，108年1至10月救護件數1萬3681件，平均每月有1520件救護案件，救護需求量日增，即將成立的新北市義勇消防總隊土城及樹林救護分隊，分別注入24名及22名年輕義消新血，他期盼能提供土城區及樹林區更優質的緊急救護服務。
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