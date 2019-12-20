新北義勇消防總隊 防火宣導隊及救護志工分隊歡慶20周年

新北市消防局今天在市府6樓大禮堂舉辦「義勇消防總隊防火宣導隊及救護志工分隊20周年慶」表揚大會，新北市長侯友宜頒獎表揚績優義消防宣、救護志工及服務滿30年、35年、40年資深義消共127人，侯友宜感謝新北市義勇消防人員不求回報、默默貢獻的付出，拯救生命於危難之中的偉大情操。

新北市義勇消防總隊防火宣導隊自民國88年成軍，迄今已邁入第20個年頭，從100年至107年12月風雨無阻穿梭於大街小巷，挨家挨戶按鈴訪視共計18萬6805戶，108年1月至11月計1萬7133戶，並積極協助推廣安裝住宅用火災警報器，108年使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例共計20件，防火宣導成效卓著。