海洋生物問要玩交換禮物嗎？海巡署聖誕梗貼文惹哭網友

聖誕節將至，海巡署大玩「交換禮物」聖誕梗卻惹哭網友；海巡署長官方臉書今晚發文，以海龜、章魚、海狗等海洋生物口吻邀約人類玩交換禮物，但海洋生物卻只收到吸管、漁網、玻璃碎片等傷害海底環境的「禮物」，呼籲民眾保護海洋資源。

海巡署署長陳國恩官方臉書貼文中提到，不知何時起，海底世界不斷落下大量廢棄物，有的尖銳、有的萬年不化，海洋因此變得髒亂危險，久而久之成了海洋的日常。

聖誕節將至，該貼文以海洋生物口吻，邀約人類一起玩交換禮物，章魚、海龜、鯊魚、海狗及寄居蟹紛紛拿出自己收藏的寶物，卻換來人類製造的垃圾、廢棄物等「禮物」。

章魚說，玻璃碎片漂亮的外表下藏有危險，常讓穿戴者遍體鱗傷；海龜流著血苦笑說，第一根插入鼻孔、由螃蟹醫生取出的塑膠吸管，具有紀念價值；鯊魚說，倒刺魚鉤一旦穿上就別想取下，是美麗的代價；海狗說，廢棄漁網圍巾無法保暖，所以拿出來交換；寄居蟹則帶著寶特瓶蓋，要以「人造豪宅」作為禮物交換。