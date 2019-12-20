影／通緝男打劫板橋湳雅夜市攤販 卻因沒戴安全帽GG了

新北市陳姓男子今天凌晨因騎機車未戴安全帽，在街頭被警方攔下盤查，正巧無線電通報攔查一輛贓車，剛剛涉及夜市搶奪案，員警眼尖發現陳男所騎機車車號完全相符，剛搶來的包包就放在機車踏板上，得手才5分鐘就落網。警方並查出陳男因涉竊盜及詐欺案通緝中，警詢後依搶奪及竊盜罪嫌移法送辦。

在板橋區湳雅夜市擺攤賣衣服的沈姓女子向警方表示，今天凌晨因夜市裡已沒啥客人，正準備收攤時，發現29歲陳姓男子一直在攤子附近來回走動，一開始還未察覺異樣，沒想到陳男趁其不注意靠近攤子，伸手搶走放錢的包包，隨即跳上還在發動的機車逃逸。

陳男得手後，騎車行經板橋區府中路與福德街口時，因未戴安全帽被板橋派出所巡佐陳清華及楊適丞發現當場攔下，還來不及盤問，就聽到線電通報「線上警網加強攔查一輛機車，該車剛涉及夜市搶奪案，車號為…」。

員警眼尖發現陳男機車車號與通報車號一模一樣，且機車踏板上還放著一只女用包包，便問「就是你搶的喔！」陳男還想拔腿就跑，仍被警方當場壓制逮捕。