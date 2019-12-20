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影／通緝男打劫板橋湳雅夜市攤販 卻因沒戴安全帽GG了

2019-12-20 17:36聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子今天凌晨因騎機車未戴安全帽，在街頭被警方攔下盤查，正巧無線電通報攔查一輛贓車，剛剛涉及夜市搶奪案，員警眼尖發現陳男所騎機車車號完全相符，剛搶來的包包就放在機車踏板上，得手才5分鐘就落網。警方並查出陳男因涉竊盜及詐欺通緝中，警詢後依搶奪及竊盜罪嫌移法送辦。

在板橋區湳雅夜市擺攤賣衣服的沈姓女子向警方表示，今天凌晨因夜市裡已沒啥客人，正準備收攤時，發現29歲陳姓男子一直在攤子附近來回走動，一開始還未察覺異樣，沒想到陳男趁其不注意靠近攤子，伸手搶走放錢的包包，隨即跳上還在發動的機車逃逸。

陳男得手後，騎車行經板橋區府中路與福德街口時，因未戴安全帽被板橋派出所巡佐陳清華及楊適丞發現當場攔下，還來不及盤問，就聽到線電通報「線上警網加強攔查一輛機車，該車剛涉及夜市搶奪案，車號為…」。

員警眼尖發現陳男機車車號與通報車號一模一樣，且機車踏板上還放著一只女用包包，便問「就是你搶的喔！」陳男還想拔腿就跑，仍被警方當場壓制逮捕。

沈女接到警方通知趕到派出所，發現遭搶的包包已找回來，且包包內的物品，證件、卡片及手機與現金，總價值約五萬多元都完封未動，當場感動的連聲道謝。

遭通緝陳姓男子今天凌晨在新北市板橋區湳雅夜市搶奪攤販皮包後騎贓車逃逸，不到5分鐘...
遭通緝陳姓男子今天凌晨在新北市板橋區湳雅夜市搶奪攤販皮包後騎贓車逃逸，不到5分鐘因騎機車未戴安全帽，在街頭被警方攔下查獲。記者王長鼎／翻攝
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遭通緝陳姓男子今天凌晨在新北市板橋區湳雅夜市搶奪攤販皮包後騎贓車逃逸，不到5分鐘...
遭通緝陳姓男子今天凌晨在新北市板橋區湳雅夜市搶奪攤販皮包後騎贓車逃逸，不到5分鐘因騎機車未戴安全帽，在街頭被警方攔下查獲。記者王長鼎／翻攝
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夜市贓車通緝詐欺

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