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高雄內門182道路區間測速限速50公里 明年元月啟用

2019-12-20 16:52聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄警方已在內門中埔頭路段裝設區間照相機，採前中後三段照相取締。記者徐白櫻／翻攝
高雄警方已在內門中埔頭路段裝設區間照相機，採前中後三段照相取締。記者徐白櫻／翻攝
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高雄內門通往台南關廟的182道路已裝設區間測速照相系統，旗山警分局表示，三座照相設備驗收完成，預定109年1 月中旬後啟用，均速超過60公里就會違規。

旗山警分局指出，高182線道是交通違規取締的重點區域，107年至108年死亡車禍3件、受傷事故67件，108年1至11月，共發生40件各類車禍、受傷人數62人，經相關單位多次會勘決定裝設區間測速照相。

警方表示，高182線道內門路段列入高市第二處「區間測速照相」取締道路，全長4.3公里，採用前、中、後三處定點測速，預計109年1月中旬後啟用，此路段限速50公里，均速高於60公里就會違規。

測速車禍交通違規

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