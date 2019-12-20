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噪音車急煞害追車警撞昏 還賴稱：警察沒保持安全距離

2019-12-20 14:21聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子深夜騎改裝車發出噪音，被警方盯上竟加速逃逸，一度飆到時速80幾公里，最後在巷口緊急煞車，後方巡邏車為閃避撞爛車頭，2名員警1人昏迷、1人擦挫傷，吳沒留下察看還立即逃逸；審理時吳還反控警察沒保持安全距離，但法院不採信，依肇事逃逸罪判他1年2月。

檢警調查，吳男去年3月21日凌晨12點多，騎乘改裝機車發出噪音還沒開燈，行經蘆竹區榮安路時，南崁派出所2名林姓員警開巡邏車發現要盤查，吳加速逃逸並在錦溪路段猛然煞車，巡邏車為閃避右偏撞上立柱，導致1人昏迷腦震盪，另1人頭、手撕裂傷，吳沒留在現場隨即逃逸。

審理時，吳矢口否認肇逃，辯稱剛開始不知警車在追他，因為警車未鳴笛也沒開警示燈，後來發現是警車就馬上停下來，還說是警車未保持安全距離，且車速太快才自撞，認為自己是停車受檢，沒有突然減速，且看到有人車下來才離開。

開車的警員說，從追車到撞上過程不到1分鐘，吳緊急煞車，但前方並沒有車，為了避免撞到他就往右拉，加上地滑就撞到桿子，自己一度昏了過去。

另名警員證稱，當時開警示燈、鳴笛，並擴音要他靠邊停車，吳先是回頭看了一眼並加速，追車過程他陸續回頭觀望，行經一個小彎道吳突然減速，如果不煞車一定會撞上他，為了閃避就右偏撞上桿子，開車的同仁還暫時暈倒，當時車門打不開，隔了1、2分鐘才下就發現吳不見了。

法院勘驗附近監視器，發現警車確實有閃爍警示燈、開亮頭燈，撞擊後吳快速離開現場，不採信吳辯詞，認定他驟然減速、煞車，造成警員撞車受傷，彼此具有相當因果關係確實有過失，且警車車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大，吳也自稱有聽到撞很大聲，事後卻離開，主觀的肇逃犯意明確。

法院審酌，吳男肇事後未救護被害人，反而直接騎車離去，漠視對方生命身體所受危害，至今也沒達成和解或賠償，依肇事致人傷害罪，累犯，判處吳男有期徒刑1年2月。

吳男騎噪音車急煞，害蘆竹分局2名林姓警員撞車受傷，沒留下查看就跑掉，法院依肇事致...
吳男騎噪音車急煞，害蘆竹分局2名林姓警員撞車受傷，沒留下查看就跑掉，法院依肇事致人傷害罪判吳1年2月徒刑。圖／報系資料照
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噪音警察傷害罪

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