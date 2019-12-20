扯！娃娃機台裡竟放捕鼠夾給人夾 動保處開罰1萬5千元

夾娃娃機先前在台灣掀起一波熱潮，機台物品種類豐富民眾人人都瘋迷，但有眼尖的民眾發現，夾娃娃機裡面的物品竟然有捕鼠夾！新北市動保處表示，接獲民眾檢舉後，立即派員前往，查獲機台台主違法陳列、販售齒型捕鼠夾，該名台主涉及違反動保法第14-2條，動保處依法處1萬5千元罰鍰，現場沒入捕鼠夾，避免流入市面違法使用。

動保處表示，上月14日接獲民眾檢舉，發現位在中和區景平路的夾娃娃機陳列捕鼠夾隨即通報，動保人員到場確認後，約談趙姓台主到案約談，趙姓台主聲稱，在1個多月前從臉書廣告大量購入多種不同品項商品，他自認為捕鼠夾並無殺傷力，就擺放在機台裡面讓民眾夾取。

動保處指出，依照動保法施行細則第2-1條，具強力彈簧之頜顎型或齒夾型結構，並以夾鉗方式捕捉動物的夾狀器械，都屬於獸夾產品。這次查獲的齒型捕鼠器獸夾就是上下齒狀並以夾鉗方式捕捉，提醒民眾勿以構造小或殺傷力較低，就認為可以用來捕捉老鼠，且有可能誤傷其它動物，不論是販售或使用都是違法行為。

動保處提醒，民眾要捕捉老鼠可使用捕鼠籠誘捕，並做好廚餘分類、加強環境清潔、盡量減少堆積雜物，並加強隔離防護，防範老鼠外出覓食及躲藏。