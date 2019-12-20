影／中打破獲劣私菸集團 自創7品牌市價達3億元

刑事局中部打擊中心破獲以張嫌為首等9人，以農業用肥料「菸葉下腳料」製成私、劣菸，更自創7種品牌香菸，其中有企圖蒙混的「五星香菸(Five Stars)」，檢警查扣製成原料菸草骨、菸絲共34公噸，成品近3萬包、散品63箱，初估私劣菸市價高達3億元，多流散到夜市、跳蚤市場、工地等地。。

刑事局中部打擊犯罪中心第三隊前天破獲以張嫌為首的製售私、劣菸集團，集團擁合法營業登記證自東南亞進口農業用肥料菸葉下腳料、濾嘴、捲菸紙等，並將倉庫藏在桃園市、彰化縣，再將捲菸工廠設在彰化縣鹿港鎮，由貨車載運到台中太平山區、彰化縣秀水鄉包裝，多層斷點藉此分散風險、規避查緝。

彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮中打第三隊、保安警察第三總隊第一大隊等單位，於本月16、17日直搗桃園市、台中市、彰化縣逮捕張等9人，查扣原料34公噸的菸絲、菸草骨，約可製成750萬包香菸，成品2萬9千包香菸、散裝63箱香菸(每箱約900根菸)，以每包菸40元初估，該批私菸市價高達新台幣3億元。

專案小組調查，菸草下腳料是用於農業肥料用途，張嫌等不肖集團將菸草下腳料經機具加工、篩選，再製成劣質且低成本的菸品，以低於市場行情價格在夜市、跳蚤市場、檳榔攤、工地外小蜜蜂進行兜售，菸品所含焦油、尼古丁及菸鹼等化學物質含量不明，且未經合法檢驗，嚴重戕害吸食者身體健康。

警方發現，集團為加速兜售，效仿市面上知名香菸品牌「七星香菸(Seven Stars)」，自創品牌「五星香菸(Five Stars)」，其菸盒外觀設計、顏色與標語如出一轍；另，也在菸盒底假冒日本與歐美等地的進口商名稱，消費者不易辨別。