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南投鐵皮屋火警 單親媽奮勇救女自己嗆、燙傷

2019-12-20 13:08聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮虎山路鐵皮屋18日凌晨火警，楊姓單親媽媽發現火勢猛烈，奮不顧身救出幼女，再協助就讀國小、國中的子女逃生，自己因此嗆傷、手臂灼傷，全部家當也付之一炬，生活更為困苦。南投縣長林明溱今天上午探望這名勇敢的單親媽媽，也指示教育處及社勞處協助後續安置與重建，幫受災戶度過難關。

南投縣教育處表示，勇敢的單親媽楊小姐在第一時間奮不顧身先救出幼女，再協助較大的孩子逃生，因為大火猛烈、倉皇逃生來不及搶救財物，讓原本困窘的經濟更是雪上加霜。

火災當天就讀營北國中的長女驚魂未定，仍掛記著志工職責，在7點前就致電學校向交通服務隊請假，熱心又樂觀的孩子卻隻字未提家中的重大變故。直到導師與林小姐聯繫才了解，學校在獲悉後立即啟動校安通報，教育處長陸正威及國中小兩為校長當日立即前往探視，協助楊家子女輔導及就學協助。

18日凌晨5點楊小姐承租位於虎山路的鐵皮屋發生火災，並延燒三戶住宅，因火勢猛烈她搶救幼女時吸入性嗆傷及手臂燒燙傷，另兩名分別就讀國中小的一對兒女則受到輕傷及驚嚇，治療後先安置到親友家中。

林明溱說，很慶幸住戶都能安全逃出，對於單親媽媽楊小姐的遭遇和困難，會請相關單位積極協助受災家庭的後續關懷和協助，他除了向另外兩棟房屋的受災戶表達關懷之意，也對勇敢的單親媽致敬，希望在大家的協助關心下，順利完成生活安置。

南投縣長林明溱（右二）探視火災中奮勇救出兒女的楊小姐，也協助楊家子女安置和就學。...
南投縣長林明溱（右二）探視火災中奮勇救出兒女的楊小姐，也協助楊家子女安置和就學。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱（右二）探視火災中奮勇救出兒女的楊小姐，也協助楊家子女安置和就學。...
南投縣長林明溱（右二）探視火災中奮勇救出兒女的楊小姐，也協助楊家子女安置和就學。圖／南投縣政府提供
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火災林明溱

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