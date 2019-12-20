少年騎車過彎撞曳引車慘死 行車紀錄器還司機清白

桃園16歲彭姓少年騎機車過彎時和對向開曳引車的金姓駕駛相撞，彭頭、腹重創，顏面骨折到院前死亡，家屬事後對金提告過失致死罪嫌，但他喊冤是彭突然逆向撞過來，檢方調閱行車紀錄器，發現彭過彎過彎打滑，侵入對向車道才撞上，難認金有過失，偵結不起訴。

檢警調查，金男（30歲）今年9月17日早上7點多，駕駛1輛營業曳引大貨車沿楊梅區高上路行駛，卻和對向騎機車的少年發生碰撞，彭頭、腹重創，顏面骨折，消防獲報到場將他送醫，但到院前就已失去生命跡象，搶救後仍宣告不治，金事後被依過失致死罪嫌送辦。

檢方訊時，金男堅決否認犯行，辯稱對方騎機車行駛在對向車道，車禍現場是彎道，機車當時車速很快，行經過去開彎道就連人帶車滑到他車頭並撞上去，自己也立刻踩煞車。

檢方查，本件車禍地點有劃設分向限制線，另根據金的行車記錄器畫面，可見機車轉彎後失控打滑，車往分向限制線逆向侵入對方車道，然後就撞上大貨車頭，與金男辯稱情節相符。

因此，車禍肇事因素應為彭行經彎道，未減速慢行失控打滑人車侵入來車道，與迎面駕駛的貨車碰撞，金男遵行車道內行駛，對於彭的突發違規舉動並無法預見，難認他有何過失。