老婦領巨款答話語焉不詳 郵局報警疑遇詐騙 結果是重聽

基隆市一名重聽的83歲老婦人到郵局欲提領現金，向承辦人員重覆說「30、30」。承辦人員關懷詢問用途未得到明確回應，擔心她遭詐騙，通知警方到場。員警聯絡老婦家人來郵局，才知她有一筆30萬元定存到期，想要領出來運用，不是遇上詐騙集團，虛驚一場。

基隆市警四分局大武崙派出所12月18日中午接獲郵局通知，指有名老婦人拿著一堆證件及郵局存摺，向承辦人員一直說「30、30」，疑似要提領現金，但對於承辦人員的提問，一直無法明確回應，擔心老婦人可能遇上詐騙集團，請警方派人到場了解。

警員陳逸瑄、吳悰宇抵達郵局後，耐心與老婦人交談，後來才知她患有重聽，無法順利溝通。警員看到老婦包包內有一張書寫家中電話的紙條，聯繫家屬到場。等待過程中，郵局查到老婦人有一筆30萬元定期存款日前到期，猜測她可能要處理這筆存款。

老婦人的兒子、媳婦不久來到郵局，兩人與媽媽溝通後，確認老婦人正是要提領出定期存款，不是遭詐騙，讓郵局人員及員警鬆了一口氣。