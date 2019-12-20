台北醫院疑電線走火 已撲滅無人傷亡

衛生福利部台北醫院今天上午7時許發生火警，3樓洗腎室疑似發生機器插座電線走火，由醫護人員自行撲滅，並無人員傷亡。

消防人員指出，台北醫院3樓洗腎室機器插座，今天上午疑似發生電線走火，由醫護人員自行撲滅並疏散現場民眾，消防人員隨後也抵達現場，所幸並無人員受傷。