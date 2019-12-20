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影／熟女網戀英國混血男 想收愛的禮物要先匯9萬元？

2019-12-20 08:28聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市柯女網路結識自稱英國混血的安東尼，兩人網路熱戀交往一年，男友稱要從英國寄送「愛的禮物」給柯，但柯須支付9萬元航空運費，行員聽後覺得有異狀報警。員警聽柯女從沒見過「男友」真面目，且哪有人要送禮還要對方先匯現金？員警更直言，「你匯2萬元給我，我送大禮物給妳」，讓原本陷詐團愛情陷阱的柯瞬間頓悟，笑了出來。

台中市柯女本月初到北屯區一家銀行欲進行境外匯款，行員發覺柯女提供的是外國匯款資料，但匯入的帳號卻是台灣的銀行，而且匯款是不需要快捷代碼的新台幣，行員察覺有異立即報警。

台中市警局第五分局松安所員警邱俊凱與魏憲忠到場，柯女自述與英國、台灣混血的「安東尼陳」在網路結識，兩人交往一年多，但從未見過男友的真面目，男友稱要從英國送一份「愛的禮物」給柯，須請柯匯款9萬元航空運費。

警方一聽就知道是詐騙集團慣用的「愛情詐騙」，員警反問柯女，他叫甚麼名字？妳有看過他的身分證嗎？他說的就一定正確嗎？句句讓柯女啞口無言。

員警再說，「你今天還沒拿到禮物就要先匯9萬元，你覺得有可能嗎？」，員警更舉一反三，「不然你匯2萬元給我，我送大禮物給妳」，柯女聽後瞬間頓悟，現場笑了出來，經過警方苦口婆心規勸，終於阻詐成功。

柯女被詐騙集團假扮的英國混血男子愛情沖昏頭，差點要匯款９萬元，所幸行員與警方及時...
柯女被詐騙集團假扮的英國混血男子愛情沖昏頭，差點要匯款９萬元，所幸行員與警方及時組詐。記者林佩均／翻攝
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柯女被詐騙集團假扮的英國混血男子愛情沖昏頭，差點要匯款９萬元，所幸行員與警方及時...
柯女被詐騙集團假扮的英國混血男子愛情沖昏頭，差點要匯款９萬元，所幸行員與警方及時組詐。記者林佩均／翻攝
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英國台中市詐騙集團

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