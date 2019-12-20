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桃園深夜大火 3連棟鐵皮屋陷火海全面燃燒

2019-12-20 00:04聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

昨天（19日）晚間11點多，桃園市龜山區復興街一處3間連棟的鐵皮屋發生火警，現場為2層鐵皮建築，由於內部堆放大量雜物，火勢迅間燃燒，桃園市消防局已出動34輛消防車、98名消防員全面灌救中，目前未傳出人員受傷受困，經現場回報沒有堆放危險物品，詳細起火原因有待調查。

3間連棟鐵皮屋陷入全面燃燒，消防全力灌救中。記者曾健祐／翻攝
3間連棟鐵皮屋陷入全面燃燒，消防全力灌救中。記者曾健祐／翻攝
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3間連棟鐵皮屋陷入全面燃燒，消防全力灌救中。記者曾健祐／翻攝
3間連棟鐵皮屋陷入全面燃燒，消防全力灌救中。記者曾健祐／翻攝
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消防員建築

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