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男子騎車突然轉彎 砂石車為了閃避撞毀圍牆

2019-12-19 22:18聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

今天下午1點半左右，一名63歲洪姓男子駕駛著砂石車由南往北行經彰化縣二水鄉民生路和文昌路口，對向一名男子騎著機車突然左轉到他面前，洪男為了閃避緊急右轉，砂石車失控直接撞進道路右側的「贊修宮」，將贊修宮的圍牆撞毀，連盆栽內的植栽都被連根拔起，地上留下約10公尺長的煞車痕，巨大聲響嚇壞附近民眾，紛紛前往查看，而引起事故的機車已經逃逸無蹤。

洪姓駕駛驚魂未定爬下砂石車，目擊民眾表示「要不是砂石車閃得快，機車騎士應該死定了！」也表示該處路口因是彎道，常出車禍。警方表示，機車經過該路口應該要待轉，路旁有設置待轉標誌，也畫有待轉格，但是因為該路口是通往二水鄉熱鬧街道的重要路口，當地民眾不習慣待轉，南下騎士常直接左轉而發生車禍。

被撞毀的二水贊修宮又稱為「文武聖廟」，內供奉至聖先師孔子與關聖帝君，廟宇建築於50年，3年前因為蓋了新廟，因此相關活動也都移往新廟，該處改為「贊修宮開道紀念館」，今天事故發生時並沒有信徒出入，幸好沒有波及附近民眾。

洪姓駕駛表示，他開砂石車已經幾十年，當時正要從南投縣林內鄉載運砂石要去社頭，經過該路口時看到綠燈，所以就保持時速約5、60通過，不料那輛機車突然左轉，他直覺只能將方向盤往右打到底，幸好他反應快，只有車體和建築物損傷，他沒有受傷，驚魂未定表示：「車壞了修就好，至少沒有撞到人」，但車子停下後已經沒看到那輛機車。

警方調閱路口監視器畫面後，循著車牌號碼找到該輛機車車主，發現是一名女性，但畫面中的騎士是一名看起來約60多歲的男性，研判不是車主騎車，但車主尚未到派出所製作筆錄，因此肇事原因和情況仍待釐清。

砂石車為了閃避違規左轉的機車，失控撞毀路旁贊修宮圍牆。記者凌筠婷／攝影
砂石車為了閃避違規左轉的機車，失控撞毀路旁贊修宮圍牆。記者凌筠婷／攝影
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該路口雖然設有待轉標誌，但當地居民很少遵守。記者凌筠婷／攝影
該路口雖然設有待轉標誌，但當地居民很少遵守。記者凌筠婷／攝影
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砂石車為了閃避違規左轉的機車，失控撞毀路旁贊修宮圍牆。記者凌筠婷／攝影
砂石車為了閃避違規左轉的機車，失控撞毀路旁贊修宮圍牆。記者凌筠婷／攝影
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砂石車主事故

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