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北市前11月行人交通事故死亡 銀髮族占6成5

2019-12-19 20:38中央社 台北19日電

北市交通警察大隊今天指出，統計北市今年前11個月的行人交通事故有26人死亡，高齡行人占65.4%，行人違規比例達70.8%，呼籲民眾多留意長者外出用路習慣及著反光配件。

台灣已邁入高齡化社會，台北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計台北市今年1月至11月行人交通事故死亡者共有26人，其中，65歲以上高齡行人有17人、占65.4%。

交通警察大隊分析，行人死亡事故且為高齡長者案例，行人自身有違規的比例達70.8%，且肇事原因以「未依規定行走行人設施」及「闖紅燈」最多。

交通警察大隊表示，由於高齡長者通常在住家附近通行，多熟悉周遭路況，有可能因經年累月習慣而疏忽交通安全的用路習慣，或是貪圖一時方便，經常造成高齡行人事故發生的潛在危險因素。

北市交大特別提出呼籲，請關心長者在外用路行為及提醒交通安全觀念，以減少意外發生。

為加強宣導高齡行人交通安全觀念，交通警察大隊指出，已主動與台北市教育局合作，透過國小低年級學童的家庭聯絡簿為媒介、發放貼紙給低年級學童，藉此向家中長輩轉達交通安全觀念。

同時呼籲家中有高齡長者的家庭，應多關心長者外出用路習慣，建議晨昏外出應著亮色衣物，並配戴反光配件；穿越路口也應遵守行人號誌，並利用行人穿越道（斑馬線）通過路口。

警察北市

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