彰化唯一鐵皮屋消防隊 員林西區分隊終於有新廳舍

彰化縣消防局第二大隊暨員林西區分隊從九二一大地震後成立十多年，一直沒有建廳舍，曾在鐵皮屋內蝸居了十多年，經過歷任縣長努力找土地、籌經費，終於蓋了新的辦公廳舍，坐落在員林大道六段旁，今天舉行落成揭牌啟用典禮，該分隊成員終於有舒適的工作環境，隊員都很開心，「感覺終於有家了」。

彰化縣長王惠美今天親自主持剪綵及揭牌儀式，表示彰化縣政府編列預算1億980萬元及內部設備費485萬元，興建這棟地下一層、地上六層的員林西區分隊辦公廳舍，總樓地板面積有4056平方公尺，從105年9月開工，107年11月竣工，並在今年10月驗收通過，歷時40個月終於正式啟用。王惠美表示，員林西區分隊位於交通非常方便的員林大道上，未來可以很快地支援埔心鄉、大村鄉、永靖鄉等鄰近鄉鎮。

今天還有善心人士捐贈兩輛水箱車，代表出席捐贈儀式的曾如麗說，父親曾任煌27歲就成為義消，從擔任隊員到員林義消中隊長一職退休，轉而擔任義消中隊顧問團副團長至75歲，一輩子熱心公益。曾任煌過世時特別交代子孫有能力就要捐贈消防車，小弟曾隆茂將父親的遺願放在心中，今年是父親百歲冥誕，他特地捐了兩輛小型水箱車，分別給員林和員林西區分隊使用，並依照消防隊需求，配置了高壓水務滅火系統。

彰化縣義消總隊第二大隊大隊長翁賜川表示，小型水箱車對於救災非常有幫助，因為車體較小有利於穿梭在巷弄中，常常是救災行動中第一批衝至現場的車種，因為政府預算有限，因此通常政府預算都用於購置如雲梯車等大型救災機具，此類小型的救災器材常需要企業贊助捐贈。曾隆茂也承諾，只要有需求，未來會持續規劃捐贈小型水箱車給消防局。