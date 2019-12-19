北市最高檔酒店遭人持滅火器亂噴 疑消費糾紛

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台北市東區最高檔便服酒店「龍亨」，今天凌晨遭10多名酒客，持滅火器狂噴大廳，警方獲報趕抵，酒客早已離去，初步調查是消費糾紛，正調閱監視器逮人。

警方調查，10多名酒客今天凌晨1時許，分搭3輛車於「龍亨」一樓下車，再搭電梯直達8樓店面，入店消費卻遭拒絕，才憤持4支滅火器狂噴大廳，3分鐘後下樓離開。

警方趕抵，酒店業者僅稱是消費糾紛，雖未報案，仍調閱監視器逮人。