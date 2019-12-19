女騎士車禍卡在連結車下 幸運逃過一劫骨折送醫

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台南市仁德區中山路與中正路三段下午2點半左右，一名婦人騎機車與連結油罐車衝撞，受困車下，消防局派員到場發現婦人手腳骨折，所幸身體未見明顯傷勢，意識清楚，後甲消防分隊救護車送成大醫院治療，車禍原因警方正在調查。

台南市消防局表示，接獲通報立即派遣後甲分隊救護車與復興、仁德救援車輛前往，女騎士雖人倒在車下，所幸沒有被重型車壓到身體，消防員小心將婦人移到擔架固定後送醫。