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女騎士車禍卡在連結車下 幸運逃過一劫骨折送醫

2019-12-19 15:51聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市仁德區中山路與中正路三段下午2點半左右，一名婦人騎機車與連結油罐車衝撞，受困車下，消防局派員到場發現婦人手腳骨折，所幸身體未見明顯傷勢，意識清楚，後甲消防分隊救護車成大醫院治療，車禍原因警方正在調查。

台南市消防局表示，接獲通報立即派遣後甲分隊救護車與復興、仁德救援車輛前往，女騎士雖人倒在車下，所幸沒有被重型車壓到身體，消防員小心將婦人移到擔架固定後送醫。

女騎士與油罐車衝撞後倒在車下手腳骨折，消防員設法台上擔架送醫。圖／台南市消防局提...
女騎士與油罐車衝撞後倒在車下手腳骨折，消防員設法台上擔架送醫。圖／台南市消防局提供
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女騎士與油罐車衝撞後倒在車下手腳骨折，消防員設法台上擔架送醫。圖／台南市消防局提...
女騎士與油罐車衝撞後倒在車下手腳骨折，消防員設法台上擔架送醫。圖／台南市消防局提供
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救護車成大醫院消防員

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