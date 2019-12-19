小學生玩猜拳遊戲 基隆男童遭滾燙水灼傷

基隆市一所小學日前發生孩童玩猜拳輸了要被澆冷水遊戲，卻有學童以滾燙熱水朝同學噴灑，造成一名男童燙傷。家長指控學校處理態度消極，校方澄清，事發當下已積極處理。

被害男童的叔叔在臉書（Facebook）社團「基隆人踹共」轉貼男童的母親發文，指就讀小學的兒子遭同學蓄意用滾燙熱水噴傷，造成兒子右側胸壁、前臂燒燙傷合併水泡及表皮脫落，更不滿學校態度讓她感覺與學校無關，還指「這是孩子玩過頭」。

校方今天表示，根據孩子答覆拼湊出事發經過，17日午餐過後，幾名孩子玩起猜拳輸了要被澆水遊戲，後來變成互相噴水，當時老師有提醒孩子不要玩，其中有幾名孩子回到座位，但仍不幸發生這起事件。

校方指出，老師在事發當下立刻將孩子送到健康中心並通知家長，護理師查看傷勢後，認為第一時間降溫才是最重要，若沒有趕緊處理，送醫後傷口或許會更嚴重，當時家長也能理解。

校方表示，學校飲水機有2種機型，一種須煮沸才能飲用，事發後已全部鎖住不再開放；另一種則是生飲機，就沒有煮沸的顧慮，也已把這款機型的熱水溫度調降到攝氏60度。

基隆市政府教育處指出，將督請學校面對學生各類型受傷意外事件緊急應變能力及意外發生時溝通能力，並以正確方式迅速處理，除降低學生傷害，也讓家長安心，並督導學校重新檢視與宣導學生意外處理流程，避免重複事件發生。

此外，教育處表示，將督導學校持續安心關懷及輔導，並提供學生輔導諮商中心資源，讓學生身心從受創中恢復，也會請學校加強學生下課安全嬉戲的生活教育，並擴及法治教育層面，讓學生能有正確認知與行為。