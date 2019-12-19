新造巡防艇金門建功 攔截查扣越界陸船

海洋委員會海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊最新巡防艇展現優越性能，月初才交船，就在金廈海域成功攔截並查扣一艘越界中國大陸鐵殼船，海巡人員對國艦國造成果倍感振奮。

總統蔡英文月初主持海巡新造3581艇及多功能艇聯合交船典禮，將國艦國造成果展示在國人面前。

金門海巡隊組主任陳建文今天指出，艦隊分署為測試這艘新造的35噸巡防艇性能，特別將首艘交船的PP－3581艇部署到情勢複雜的金門海域，一方面提升金門漁汛期間的執法能量，同時驗證新造巡防艇各項性能，發掘潛在問題，提供船廠作為後續建造船艇優化方向。

陳建文表示， PP－3581艇16日由高雄海巡隊種子教官領航開抵金門，隨即與金門海巡隊接艇人員展開操駕訓練，並在17日利用海上巡邏勤務進行實測，航行速度可達40餘節，相當時速70餘公里；獨立遙控水砲射程可達60公尺，搭配轉向靈活的噴射式推進系統，水砲可精準地噴擊陸船駕駛艙，驅離陸船效能優異。

金門海巡隊指出，為測試新艇追逐與強靠目標性能，海巡隊昨天拂曉出擊，在猛虎嶼南方1.5浬處成功攔截查扣1艘越界的中國大陸鐵殼船及5名船員。

陳建文說，取締過程中雖遭遇陸船蛇行拒檢，但巡防艇憑藉優異性能及人力優勢進行強靠，順利將越界陸船查扣到案。

海巡隊表示，查扣的人船後續處置，依照相關法令送辦；而海巡人員對國艦國造成果，同感振奮而且深具信心。