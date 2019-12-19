影／代售靈骨塔賺15倍暴利？ 六旬婦險貸款60萬元被騙

台中市黃姓婦人多年前買下5個各5萬元的靈骨塔塔位，前天接獲詐騙集團電話，並稱能替黃婦5萬元的塔位以72萬元代售，現賺近15倍差價，但須先支付60萬元手續費，黃不疑有他到銀行準備貸款，被機警行員發現報警。員警反問，手續費不會過高嗎？轉帳後對方不付款怎麼辦？黃婦這才驚覺差點被騙，所幸行員與警方及時出手組詐。

有這麼好賺的投資？台中市64歲黃姓婦人前天接獲自稱台灣第一公司電話，指黃15年前購買5個總價25萬元的靈骨塔塔位，現在可以幫忙轉投資，以每個72萬元價位代售靈骨塔，總計可賣360萬元，現賺近15倍差價，黃婦只需要先支付60萬元手續費，就可以輕鬆投資賺錢。

黃婦當天到銀行辦理60萬元貸款投資，行員機警聽後直覺有詐，報警處理。台中市警局豐原分局豐原所警員洪茂益聽後，反問黃婦幾個問題，原本買的塔位一個才5萬元，光手續費就要60萬元，不會太高嗎？再者，匯款後對方以無買家為由，拖延不付款怎麼辦？