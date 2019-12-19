台64線、新店環河路區間測速啟用 駕駛小心挨罰

台64線快速道路橫貫新北市中心，是許多新北市居民生活必經要道，其中的中和段因路型筆直，常有車輛超速、競駛，新北市警局為此在台64線中和段、新店環河路段建置區間平均速率執法設備，期望能有效改善交通問題。

市警局指出，統計今年1至11月，台64線快速道路發生595件交通事故，新店環河路發生160件，肇事原因多為車速過快所致，傷亡嚴重，使路過的駕駛人心驚膽跳，而車輛加速產生的噪音，也讓附近居民深受困擾。

為有效解決上述問題，市警局引進在萬里隧道、北宜公路成果卓越的區間測速裝置，在台64線中和段（東向25.2k至28.2k、西向26.6k至28.2k）以及新店環河路（中央路至白馬寺段）建置區間平均速率執法設備，讓過路民眾遵守限速，盼能因此減少交通事故發生。

除了防制車輛加速、改裝產生的噪音，市警局此次也將試辦結合噪音及速度管理，利用區間測速設備的車牌辨識系統，搭配偵測噪音的分貝計，將行經疑似噪音車輛資料交由環保局查處，環保局將通知疑似改裝排氣管車輛到場檢驗。