熱水燙童案 律師：裝水和潑水學生負共同損害賠償責任

基隆市一所國小學童被同學拿熱水瓶裝滾燙熱水噴灑灼燙傷，律師林富貴指出，學童受傷係因裝水學童把熱水交給潑水學童潑人，在法律上稱為共同侵權行為人，兩名學童都要負共同損害賠償責任。

基隆市一所國小傳出17日有4名學生拿著水瓶裝冷水玩遊戲，猜拳輸的人要自己往身上淋，玩瘋了互相噴水，後來其中1人去裝飲水機滾燙102度的水，把水瓶對交給另1人，接著往其中1名男童噴水，導致右胸及右前臂大面積第二度灼燙傷。學校校長今天表示，學生玩過火，將加強安全宣導，並已管制熱水。

林富貴說，如果裝水跟潑水學童在玩遊戲前有犯意聯絡對其他學童潑滾水，兩人是刑法第28條共同正犯，因兩人未滿14歲故無刑事責任能力，但潑水行為造成同學受傷屬少年事件處理法所稱的非行，應移送少年法庭審理，法官可能給予訓誡或責付家長。

他表示，如果裝水的學童不知潑水的學童用以傷害其他人，則裝水的學童對傷害行為無犯意聯絡及行為分擔，裝水的學童就不成立共同正犯，不用負擔刑事責任。