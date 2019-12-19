親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

曾嘆「當醫生豬狗不如」 台大名醫挨告耗11年獲判無罪

逼跳舞孩子抽菸？ 維也納國家芭蕾學院的虐童訓練

熱水燙童案 律師：裝水和潑水學生負共同損害賠償責任

2019-12-19 10:56聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一所國小學童被同學拿熱水瓶裝滾燙熱水噴灑灼燙傷，律師林富貴指出，學童受傷係因裝水學童把熱水交給潑水學童潑人，在法律上稱為共同侵權行為人，兩名學童都要負共同損害賠償責任。

基隆市一所國小傳出17日有4名學生拿著水瓶裝冷水玩遊戲，猜拳輸的人要自己往身上淋，玩瘋了互相噴水，後來其中1人去裝飲水機滾燙102度的水，把水瓶對交給另1人，接著往其中1名男童噴水，導致右胸及右前臂大面積第二度灼燙傷。學校校長今天表示，學生玩過火，將加強安全宣導，並已管制熱水。

林富貴說，如果裝水跟潑水學童在玩遊戲前有犯意聯絡對其他學童潑滾水，兩人是刑法第28條共同正犯，因兩人未滿14歲故無刑事責任能力，但潑水行為造成同學受傷屬少年事件處理法所稱的非行，應移送少年法庭審理，法官可能給予訓誡或責付家長。

他表示，如果裝水的學童不知潑水的學童用以傷害其他人，則裝水的學童對傷害行為無犯意聯絡及行為分擔，裝水的學童就不成立共同正犯，不用負擔刑事責任。

林富貴指出，裝水學童及潑水學童造成同學受傷，屬於共同侵權行為，又因學童已滿7歲法律上稱為限制責任能力人，父母應負連帶損害賠償責任，賠償範圍包括醫藥費及精神賠償，雙方父母對學童都要負連帶責任；另裝水的學童如果抗辯裝水並非用以潑被害人，但本件學童受傷是因裝水學童裝熱水交給潑水學童潑人，在法律上稱為共同侵權行為人，兩名學童都要負共同損害賠償責任。

熱水燙童案，律師：裝水和潑水學生負共同損害賠償責任。記者游明煌／攝影
熱水燙童案，律師：裝水和潑水學生負共同損害賠償責任。記者游明煌／攝影
分享

延伸閱讀

被燙傷男童媽媽：希望對方孩子及時改錯而不是道...

影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管...

拒檢追車害死警員 判刑12年

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

被燙傷男童媽媽：希望對方孩子及時改錯而不是道歉了事

2019-12-19 10:33

台64線、新店環河路區間測速啟用 駕駛小心挨罰

2019-12-19 11:32

半夜轎車後車燈起火 警方追查可疑男子

2019-12-19 11:30

選戰激烈看板旗幟遭破壞頻傳 台南偵破首件毀損案

2019-12-19 11:07

影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管制熱水

2019-12-19 10:07

國三2死車禍！男駕駛拋飛車外 女乘客遭兩車輾過慘死

2019-12-19 09:56

感謝人民保母 老先生失到公園暖警順利協尋

2019-12-19 09:44

這種路口最易車禍 交警教眉角 麻煩不上身

2019-12-19 09:00

獨／男童遭同學用水瓶裝滾燙熱水亂噴 二度灼傷

2019-12-19 02:41

影／宜蘭深夜民宅失火 濃煙竄屋毀人平安

2019-12-19 00:28

危險駕駛辯稱「只是不小心闖紅燈」 討拍反被狠打臉

2019-12-18 18:47

保險員「暗崁」30萬保金入私囊 保單到期才露餡

2019-12-18 18:39

鎢鋼穿刺大拇指 外籍移工脫困送醫

2019-12-18 18:39

休假警載妻飛車追捕通緝犯 妻驚嚇直勸快退休

2019-12-18 17:52

女「捏爆倉鼠眼球」威脅前男友 代價要挨罰1萬5000元

2019-12-18 17:43

單車卡水溝蓋慘摔車 她憂「破相難嫁」要國賠

2019-12-18 17:09

曾經妻兒喪生火警 新北市民陳良波慈悲捐贈救護車

2019-12-18 16:09

瑪莎拉蒂車鑰匙成串被偷 車主足不出戶守著愛車守著家

2019-12-18 15:26

影／永康警急開道護送斷指男 15分鐘路程7分達陣

2019-12-18 15:20

老婦種菜迷途站路中 警協助卻被認是詐騙

2019-12-18 14:35

嚇！小客車暴衝2輪懸空側翻像特技 老翁剎車誤踩油門

2019-12-18 14:34

U值媒／長照2.0 A級單位功能，到底是什麼？當居服員出意外時

2019-12-18 14:33

酒店女死意堅決 跳橋遭阻竟飛奔對面躍下身亡

2019-12-18 14:33

5歲兒子在校被欺負「頭撞書櫃」 家長控幼兒園未處理

2019-12-18 14:23

持刀猛刺運將動機成謎 想吃牢飯？受人指使？法官不信

2019-12-18 13:48

曾因身材太好爆紅 展場模特灌打火機造成爆炸灼傷

2019-12-18 13:33

退休教師的她險遭詐團騙百萬 遇警助後立志當志工回饋

2019-12-18 13:31

南二段山友杜鵑營地墜谷死亡 直升機今吊掛遺體

2019-12-18 13:29

影／台南警拚無人機專業證照 山區治安添利器

2019-12-18 13:15

請非法外籍看護遭罰15萬元 高市一年占2成

2019-12-18 13:13

專偷桃園百萬起重機、挖土機 找女友仲介賤價銷贓

2019-12-18 13:12

桃園「奶瓶檢察官」亮相 檢察長替他穿上訂製法袍

2019-12-18 12:24

影／未禮讓行人 女過斑馬線慘遭賓士車撞飛

2019-12-18 12:09

影／台南轎車火警 甫退休車主命喪火窟

2019-12-18 12:05

女捏凸倉鼠眼威脅前男友 保育人士報案搶救

2019-12-18 12:03

影／疑開車吸笑氣 男子自撞分隔島還波及對向無辜車

2019-12-18 12:01

賴債170萬談判破裂亮刀威嚇 反遭債主奪刀刺殺

2019-12-18 10:47

台東綠島1男子潛水打魚疑遭魚刺傷 黑鷹直升機後送就醫

2019-12-18 09:30

驚見單車逆向騎上國道！ 87歲老翁慘遭貨車輾斃慘死

2019-12-18 09:21
看更多

熱門文章

日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

2019-12-18 18:17

影／移路霸想停車卻被嗆「你不能移」 網友爆料討公道

2019-12-18 12:02

國三2死車禍！男駕駛拋飛車外 女乘客遭兩車輾過慘死

2019-12-19 09:56

南二段山友杜鵑營地墜谷死亡 直升機今吊掛遺體

2019-12-18 13:29

獨／男童遭同學用水瓶裝滾燙熱水亂噴 二度灼傷

2019-12-19 02:41

女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

2019-12-18 12:17

女捏凸倉鼠眼威脅前男友 保育人士報案搶救

2019-12-18 12:03

醫學系女兒縱火燒死父親 適用修正後新法判12年

2019-12-18 15:46

這種路口最易車禍 交警教眉角 麻煩不上身

2019-12-19 09:00

吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

2019-12-18 11:52

縱火燒死父親 醫學系女兒判12年

2019-12-18 14:36

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

兒子縱火真理家族7死 醫生父親自責天天到靈堂跪拜

2019-12-18 21:30

家中竟有路邊公用電話亭 屋主被依竊盜罪嫌送辦

2019-12-18 15:32

鎢鋼穿刺大拇指 外籍移工脫困送醫

2019-12-18 18:39

曾因身材太好爆紅 展場模特灌打火機造成爆炸灼傷

2019-12-18 13:33

少年開刀卻截肢 台大名醫等11年再審獲判無罪確定

2019-12-19 10:13

影／永康警急開道護送斷指男 15分鐘路程7分達陣

2019-12-18 15:20

保險員「暗崁」30萬保金入私囊 保單到期才露餡

2019-12-18 18:39

吳子嘉邊和解邊攻擊 律師：把韓當白痴嗎

2019-12-19 00:39

影／未禮讓行人 女過斑馬線慘遭賓士車撞飛

2019-12-18 12:09

瑪莎拉蒂車鑰匙成串被偷 車主足不出戶守著愛車守著家

2019-12-18 15:26

女友在火車站大廳遭襲胸 男友護花壓制想要逃走的嫌犯

2019-12-19 09:15

便衣員警埋伏校園外 壓制逮捕送小孩上學的通緝犯惹議

2019-12-19 10:01

酒店女死意堅決 跳橋遭阻竟飛奔對面躍下身亡

2019-12-18 14:33

法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

2019-12-18 12:20

嚇！小客車暴衝2輪懸空側翻像特技 老翁剎車誤踩油門

2019-12-18 14:34

同居多年今分手 女提告3年前遭男友強姦...他卻喊「冤」

2019-12-18 17:59

國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

2019-12-18 14:36

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

夜店DJ與表弟及友人 3人共同玷辱她判重刑

2019-12-19 07:58

影／台南轎車火警 甫退休車主命喪火窟

2019-12-18 12:05

誘少女仙人跳賺3萬遮羞費 鬼父竟硬上兒子國中女友

2019-12-18 16:03

差1字差很多！「天價」徵清潔員 網友笑：做1個月富3代

2019-12-19 09:24

單車卡水溝蓋慘摔車 她憂「破相難嫁」要國賠

2019-12-18 17:09

少女控遭2男先後硬上 說法與事實不符判無罪

2019-12-19 09:02

台東查獲首起選舉簽賭案件 3人交保候傳

2019-12-18 17:45

尾隨泥醉人妻回家性侵 男辯酒醉斷片遭判4年6月

2019-12-18 12:45

監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

2019-12-18 16:09

影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管制熱水

2019-12-19 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top