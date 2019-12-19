被燙傷男童媽媽：希望對方孩子及時改錯而不是道歉了事

基隆市一所國小發生一名男童被同學以寶特瓶裝102度熱水噴灑受到二度灼燙傷，受傷男童的媽媽在臉書貼文聲明，對方孩子做錯，大人與校方該負責任最大，他希望孩子能及時改錯，而不是道歉就讓事情當作過了。

基隆市一所國小傳出17日有4名學生拿著水瓶裝冷水玩遊戲，猜拳輸的人要自己往身上淋，玩瘋了互相噴水，後來其中1人去裝飲水機滾燙102度的水，把水瓶對交給另1人，接著往其中1名男童噴水，導致右胸及右前臂大面積第二度灼燙傷。學校校長今天表示，學生玩過火，將加強安全宣導，並已管制熱水。

受傷男童的媽媽在臉書發表聲明，謝謝關心，首先，她要先聲明，對方孩子做錯，大人與校方該負責任最大，小學高年級應該要有法治觀念了，她希望孩子能及時改錯，而不是道歉就讓事情當作過了，今天她的小孩不是打鬧被弄個小傷口，誰會想像得到，會有特意去飲水機裝熱水來噴對方的這種想法？

「您會裝熱水去淋路邊貓狗嗎？這都犯法了！怎會認為是玩過火的行為校園裏高年級的學生今天認為裝熱水噴別人是玩？那請問中低年級的孩子有多危險？學校有檢討跟預防矯正措施嗎？」

她說，對於犯錯的兩個孩子，她小孩至今還擔心他們受罰。我們不會去怨恨小孩，但嚴重的校園安全問題該被正視。另外，她表示，雖然我生氣那兩位孩子的作為，但希望他們能改過，不要曝光也不要追蹤他們，請保護孩子。

校長則表示，學童應該是玩過頭，拿熱水想要噴，就以為對方不會再玩，應不是報復或者故意傷害的心態，畢竟都是一起在玩的，學校會再加強宣導玩耍時要注意的事項，避免再有類似憾事發生。