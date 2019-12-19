影／男童遭同學滾水狂噴燙傷 學校：玩過火已管制熱水

基隆市一所國小傳出17日有4名學生拿著水瓶裝冷水玩遊戲，猜拳輸的人要自己往身上淋，玩瘋了互相噴水，後來其中1人去裝飲水機滾燙102度的水，把水瓶對交給另1人，接著往其中1名男童噴水，導致右胸及右前臂大面積第二度灼燙傷。學校校長今天表示，學生玩過火，將加強安全宣導，並已管制熱水。

受傷男童的親屬昨深夜在臉書貼文，指責學校處理消極。市府教育處今天凌晨接獲本報記者詢問查詢學校，證實有此事，了解案發過程後，認為學校第一時間處理過程恰當，但因後續協調時，溝通有落差發生誤解，其他3名學生的家長都有道歉，也表明負責的態度。

張姓校長今天受訪表示，有幾個學生在玩猜拳，玩輸了要拿寶特瓶裝水往身上淋的遊戲，一開始是裝冷水，但後來玩過火了，因為有學生說穿防水衣，就互相噴水，老師制止後學生有的就回到座位了，後來還有4名學生在玩，但不知何故，其中有一名學生就去裝熱水後，把水瓶交給另一個學生，就往受傷的學生噴，造成灼燙傷。

校長說，學童應該是玩過頭，拿熱水想要噴，就以為對方不會再玩，應不是報復或者故意傷害的心態，畢竟都是一起在玩的，學校會再加強宣導玩耍時要注意的事項，避免再有類似憾事發生。

案發後學校將管控熱水，校長指出，發生這件事情讓她很難過，寢食難安，學校會盡最大的努力去妥善溝通協調。案發後學校已緊急處理，學校機型有兩種，可以調溫度的降到61度，另一種機型無法調降溫度則關閉熱水的功能，避免再有學生使用高溫熱水。

事發後家長曾質疑為何沒有第一時間送醫，校長表示，在醫院時已向家長說明，校護判定是要先降溫，醫院也認為這樣處理是恰當的，立即通知男童媽媽並送醫。其他玩水的學生家長都有表達歉意，及負責任的態度。

基隆市政府教育處說明，有關七堵國小學生下課時間嬉戲致嚴重燙傷意外事件，學校已依規定完成校安通報，未來教育處會持續列管。教育處會強化導師班級經營能力、學生各類型受傷意外事件緊急應變能力及班級意外事件之親師溝通能力，以正確的方式迅速處理，降低學生傷害，同時讓家長安心。