感謝人民保母 老先生失到公園暖警順利協尋
75歲的黃老先生罹患有失智症，前天9點多由妻子陪同從高雄到台南成大醫院就診，剛到醫院黃老先生表示想要上廁所，黃妻到一旁超商購買濕紙巾，2分鐘回來後卻發現先生不在原地，急得報警協尋，原來黃上完廁所後，走失到台南公園。台南市警五分局開元派出所員警昨天清晨1點多順利尋獲黃，家屬看到人，喜極而泣。
警方接獲家屬報案協尋後，幫助家屬到醫院附近道路、公園、車站尋找外，並協助向醫院駐衛警申請調閱醫院出入口監視器，但未發現黃走出醫院的身影，因此研判黃應該還在醫院內，有可能急著上廁所，自行先行前往，再商請醫院保全陪同家屬到各樓層候診室、走道與廁所搜尋，直到傍晚仍未有線索。
黃的家屬說，黃患有失智，身上又沒帶錢，又空腹準備接受檢查，家屬深怕再找不到老翁，擔心他會因血糖太低昏倒，急得如熱鍋上螞蟻，淚水也不聽使喚奪眶而出。
員警前晚8點，利用夜間門診大樓門禁管制，和醫院保全再次確認整棟大樓各角落無老翁蹤影後，決定將搜尋範圍轉往醫院周遭公園、超商、地下道等可供過夜休憩處所。經搜尋附近超商、小東公園、台南公園後，昨天清晨1點多，終於在台南公園尋獲老先生，警方立即通知家屬，並將他帶回派出所休息，家屬趕來看到老翁喜極而泣，萬分感謝警方的幫助，稱讚警察果然是人民保母。
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