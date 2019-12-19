感謝人民保母 老先生失到公園暖警順利協尋

75歲的黃老先生罹患有失智症，前天9點多由妻子陪同從高雄到台南成大醫院就診，剛到醫院黃老先生表示想要上廁所，黃妻到一旁超商購買濕紙巾，2分鐘回來後卻發現先生不在原地，急得報警協尋，原來黃上完廁所後，走失到台南公園。台南市警五分局開元派出所員警昨天清晨1點多順利尋獲黃，家屬看到人，喜極而泣。

警方接獲家屬報案協尋後，幫助家屬到醫院附近道路、公園、車站尋找外，並協助向醫院駐衛警申請調閱醫院出入口監視器，但未發現黃走出醫院的身影，因此研判黃應該還在醫院內，有可能急著上廁所，自行先行前往，再商請醫院保全陪同家屬到各樓層候診室、走道與廁所搜尋，直到傍晚仍未有線索。

黃的家屬說，黃患有失智，身上又沒帶錢，又空腹準備接受檢查，家屬深怕再找不到老翁，擔心他會因血糖太低昏倒，急得如熱鍋上螞蟻，淚水也不聽使喚奪眶而出。