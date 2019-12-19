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獨／男童遭同學用水瓶裝滾燙熱水亂噴 二度灼傷

2019-12-19 02:41聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一所學校4名學生日前中午用完餐後，拿著水瓶裝冷水玩遊戲，猜拳輸的人要自己往身上淋，玩瘋了互相噴水，後來其中1人去裝飲水機滾燙102度的水，把水瓶交給另1人，接著往其中1名男童噴水，導致右胸及右前臂大面積第二度灼燙傷。受傷男童的親屬在臉書貼文，指責學校處理消極。市府教育處今天凌晨接獲記者詢問查詢學校，證實有此事，了解案發過程後，認為學校第一時間處理過程恰當，但因後續協調時，溝通有落差發生誤解，其他3名學生的家長都有道歉，也表明負責的態度。

昨天深夜有一名自稱男童的親屬，在某臉書社群貼文，指男童就讀基隆某學校，日前被同學惡整，用水瓶裝102度的水潑灑，導致右側胸壁及右前臂大面積第二度灼燙傷，指控學校處理態度消極。

小男童的親屬是轉貼男童的家長在臉書的貼文，這名家長指出，當天中午當家長的請假衝回去學校帶孩子急診，原因就是因為小孩子在學校教室內，被同學用瓶子裝飲水機102度的熱水噴到，家長認為對方明知有102度高溫是蓄意傷害，「如果偏一點可能就噴在臉上了，你們想跟我說是玩過頭？」

貼文附有男童灼燙傷的傷口照片及驗傷單，根據驗傷單，右側胸壁燒燙傷合併水泡、表度脫落（第二度）；右側前臂燒傷合併水泡及表皮脫落（第二度）。

市府教育處說，經詢問學校處理過程，是日前中午用完餐後，4名學生拿著水瓶裝冷水玩遊戲，猜拳輸的人要自己往身上淋，玩瘋了互相噴水，後來其中1人去裝飲水機熱水，把水瓶交給另1人後，拿到裝熱水水瓶的人，往受傷的男童噴熱水，導致男童灼燙傷。案發後老師馬上揹去保健室，校護緊急先沖水降溫處置，並立即通知家長到學校後送醫院急診室，校長、老師都有趕到醫院關心後續處置。

教育處表示，根據學校陳述，學校第一時間處理是恰當的，醫生也說還好有先降溫，案發後老師查明發生過程，認為小孩在嬉鬧時玩得太過火，因而擦槍走火，才會裝冷水變成裝熱水。其他3名學生家長也都有出面，有向受傷學生家長道歉，但在第二次要協調處理時，因溝通有落差，導致受害學生家長發生誤解，認為學校不夠積極，已改由學務主任當窗口聯繫後續事宜，教育處今天會查明清楚過程，學校表明會妥善處理。

國小童遭同學用水瓶裝102度滾燙熱水亂噴，二度灼傷。圖／臉書社群版主提供
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基隆

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