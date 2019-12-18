少女離家3天沒吃餓倒 連腳都走到破皮被員警救援
新北市林口區日前深夜員警在執行巡邏勤務時，突然接獲通報指有1名少女險些餓昏在超商內，2名警員隨即到場關心並將她帶回派出所休息，才知道她竟然已經離家出走3天，連腳底都脫了一層皮，所幸及時尋獲通知住在新莊的家人將她接回。
林口警分局文化派出所警員翁百宏及林信銓是在12日深夜0時許突然接獲民眾報案，指出竹林路上的超商有1名少女疑似離家，險些餓倒在超商內，員警到場關心時，這名17歲的李姓少女不斷向員警求助「我好餓…能不能給我一點東西吃…」，立即就先帶她回派出所休息。
據了解，少女已經離家3天，住在新莊的她3天前因為身體不適請假在家，但趁家人一不注意，中午就從家中溜出門四處閒晃，這一去就消失多日，雖然父親第一時間就向新莊警分局丹鳳派出所報案，但員警苦尋多日都未在轄區內尋獲這名少女，只因她早就跨越桃園市龜山一路往北，還走上林口台地到了另一端的林口地區。
家屬接獲警方通知表示人在林口被找到時，父親急忙攔計程車就趕來派出所，見到離家的少女時立刻喜極而泣，看著她腳上穿著員警提供的拖鞋才知道，她離家出走這3天，連腳都走破了，還脫了一層皮，十分不捨；父親表示十分感謝警方協尋，也答應之後會多加看管，以免又令大家擔心。
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