少女離家3天沒吃餓倒 連腳都走到破皮被員警救援

新北市林口區日前深夜員警在執行巡邏勤務時，突然接獲通報指有1名少女險些餓昏在超商內，2名警員隨即到場關心並將她帶回派出所休息，才知道她竟然已經離家出走3天，連腳底都脫了一層皮，所幸及時尋獲通知住在新莊的家人將她接回。

林口警分局文化派出所警員翁百宏及林信銓是在12日深夜0時許突然接獲民眾報案，指出竹林路上的超商有1名少女疑似離家，險些餓倒在超商內，員警到場關心時，這名17歲的李姓少女不斷向員警求助「我好餓…能不能給我一點東西吃…」，立即就先帶她回派出所休息。

據了解，少女已經離家3天，住在新莊的她3天前因為身體不適請假在家，但趁家人一不注意，中午就從家中溜出門四處閒晃，這一去就消失多日，雖然父親第一時間就向新莊警分局丹鳳派出所報案，但員警苦尋多日都未在轄區內尋獲這名少女，只因她早就跨越桃園市龜山一路往北，還走上林口台地到了另一端的林口地區。