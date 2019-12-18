危險駕駛辯稱「只是不小心闖紅燈」 討拍反被狠打臉

新北市1名陳姓男子上個月1日，深夜11時許在三重區高速開車闖紅燈，嚇得路人急忙閃避，員警目擊追捕未果，事後開單逕行舉發「危險駕駛」，結果他近日自己把罰單貼上網討拍，辯稱只是「不小心闖紅燈」，反而被其他網友狠轟打臉罵到狗血淋頭。

陳男在臉書社團爆料公社貼文，意指警察故意找麻煩，聲稱「‎現在警察眼睛都那麼厲害的嗎？用眼睛就能知道人家開車的時速？不小心闖紅燈就能叫危險駕車？也太荒唐了吧...」

他的發文連社團小編都看不下去，有人猛虧「這警察聰明，直接開你危險駕駛，6千到2萬4跑不掉，還要吊扣汽車牌照3個月和道路交通安全講習，再犯就直接沒收車輛！比只開你闖紅燈罰2700要來的痛」。

網友更是狠狠轟臉「高速行駛又闖紅燈不叫危險駕駛，難道要叫安全駕駛？」「是男人就去把罰單繳一繳」、「你要是不服就去申訴呀！」「不小心闖紅燈？那就小心點不要闖呀！」

員警還在罰單加上備註「市區內目測時速至少80公里，重踩油門高速行駛、闖紅燈，完全不把其他用路安全放眼裡」，則被網友頻頻稱許。