危險駕駛辯稱「只是不小心闖紅燈」 討拍反被狠打臉
新北市1名陳姓男子上個月1日，深夜11時許在三重區高速開車闖紅燈，嚇得路人急忙閃避，員警目擊追捕未果，事後開單逕行舉發「危險駕駛」，結果他近日自己把罰單貼上網討拍，辯稱只是「不小心闖紅燈」，反而被其他網友狠轟打臉罵到狗血淋頭。
陳男在臉書社團爆料公社貼文，意指警察故意找麻煩，聲稱「現在警察眼睛都那麼厲害的嗎？用眼睛就能知道人家開車的時速？不小心闖紅燈就能叫危險駕車？也太荒唐了吧...」
他的發文連社團小編都看不下去，有人猛虧「這警察聰明，直接開你危險駕駛，6千到2萬4跑不掉，還要吊扣汽車牌照3個月和道路交通安全講習，再犯就直接沒收車輛！比只開你闖紅燈罰2700要來的痛」。
網友更是狠狠轟臉「高速行駛又闖紅燈不叫危險駕駛，難道要叫安全駕駛？」「是男人就去把罰單繳一繳」、「你要是不服就去申訴呀！」「不小心闖紅燈？那就小心點不要闖呀！」
員警還在罰單加上備註「市區內目測時速至少80公里，重踩油門高速行駛、闖紅燈，完全不把其他用路安全放眼裡」，則被網友頻頻稱許。
三重警分局說明，當天重陽派出所警員郭世顯巡邏經三重區自強路與福隆路口，目睹陳男重踩油門高速行駛，嚇得斑馬線上行人慌張閃避，員警騎機車追去，又看到他闖紅燈，最後因車速太快，機車追不上，返回派出所依違反道路交通管理處罰條例43條1項1款高速危險駕駛逕行舉發。
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