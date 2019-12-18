女「捏爆倉鼠眼球」威脅前男友 代價要挨罰1萬5000元

嘉義縣水上鄉飼養寵物倉鼠19歲李姓女子，疑為威脅前男友，將兩人共同飼養2隻倉鼠，用手捏到眼球爆眼突出，還拍下虐鼠影片，傳給前男友，嘉義市守護動物協會理事長吳育才上午救出2隻受虐倉鼠，下午動保人員調查，李女深感懊悔，動保人員要將未受傷1隻刺蝟帶回安置保護，李女父母保證不再傷害，動保人員才作罷。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，李女用手捏倉鼠眼球爆眼突出，經獸醫診斷，倉鼠眼球突出無法恢復，疑受到無法恢復的視力重傷害，李女高職畢業，就業工作，將寵物當成威脅男友的出氣筒，施虐用手捏爆眼球，還拍虐鼠影片上傳，行為明顯違反動保法，將依行政程序通知到案，裁罰1萬5000元罰鍰。

網友將虐鼠影片上傳社群網站，引起網友一片罵聲 ，嘉義市守護動物協會理事長吳育才接獲通報，上午聯繫女子老師，女子同意將受傷2隻倉鼠交給動保團體，吳育才救出2隻奄奄一息倉鼠送醫救治； 從網友傳出影片，女子用力捏住倉鼠，不斷施力握緊，只見倉鼠不斷掙扎，整個眼球突出，非常嚇人，整個過程數十秒，相當駭人。