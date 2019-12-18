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單車卡水溝蓋慘摔車 她憂「破相難嫁」要國賠

2019-12-18 17:09聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓女子在基隆市騎自行車時，車輪被損壞水溝蓋「卡死」，連人帶車翻滾，造成顏面受傷，憂慮將來難以結婚，身心受創，請求國賠20萬8460元。市府辯稱，水溝蓋管理無缺失，許女騎在水溝面也有疏失。基隆地院審結，認定市府水溝蓋管理欠缺與車禍具因果關係；市府曾與許女協議賠償，也等同自認有責任，判賠11萬5387元。

許女起訴主張，2017年5月6日她騎自行車經過七堵區明德二路，接近工建路路口處，因車輪遭損壞的水溝蓋卡死摔車，造成下巴5公分撕裂傷、上唇擦傷腫脹，事後與基隆市政府協議賠償，未能達成和解。

許女訴請國家賠償，請求醫療費6萬9671元、就醫交通費1755元、自行車修復費1萬2100元、薪資損失7103元。車禍後臉部傷痕因結痂，肌肉組織拉扯導致面部不對稱，疤痕明顯恐終身無法恢復，憂慮將來難以結婚，對心靈造成不可抹滅影響，求償慰撫金11萬7831元，共計20萬8460元。

市府答辯，消防局當天救護服務證明單，傷病患主述欄載明「自摔」，未能證明傷勢是因自行車輪被壞損水溝蓋卡死，導致摔車造成，許女應舉證所受損害與市府水溝蓋管理欠缺間有相當因果關係。

市府指出，假設車禍肇因水溝蓋壞損，但水溝蓋位置屬水溝面，非道路，不是車輛及行人常態性通行範圍。許女捨正常道路不騎，反而騎在紅線外的水溝蓋上方，縱有損害，原告也有過失。

市府在當地鋪設水溝蓋後，並無類似水溝蓋卡死自行車輪案例。水溝蓋縱有損害，可能是貨載超重車輛違規超出道路範圍輾壓，造成水溝蓋不可預期損壞。事故路段水溝蓋無報修紀錄，許女適巧騎車經過發生車禍，應與公共設施設置或管理無因果關係。

法院查出，許女前年5月6日摔車，市府同月14日接獲通知水溝蓋受損，隔天修復，顯見水溝蓋呈壞損狀態。市府任憑壞損水溝蓋設置於供公眾使用的道路，公有公共設施管理自有欠缺，並與許女出車禍具相當因果關係。

法官說，參酌許女曾與市府先行協議賠償，後來因市府業務單位提出賠償金額，不被許女接受而破局，堪認市府已承認應就許女發生爭車禍負國家賠償責任。

至於國賠金額，法官審酌後，判應賠醫療費3萬1532元、就醫交通費 1755元、自行車修復費1萬2100元等語，薪資損失則不得請求。

慰撫金部分，法官指顏面為人體外觀最顯而易見，難以衣著掩飾部位，若顏面受到損傷，心理層面衝擊比其他軀體傷害更大。許女顏面受損害，歷時數月仍有顯見痕跡，無疑造成生理、心理雙重傷害。綜合考量雙方條件，判原告請求精神慰撫金以7萬元為適當，合計11萬5387元。全案可上訴。

許姓女子騎自行車因車輪被損壞的水溝蓋「卡死」，連人帶車翻滾，造成顏面受傷，訴請國...
許姓女子騎自行車因車輪被損壞的水溝蓋「卡死」，連人帶車翻滾，造成顏面受傷，訴請國賠。基隆地院審結，認定水溝蓋管理欠缺與車禍具因果關係，判市府應賠11萬5387元。 記者邱瑞杰／攝影
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