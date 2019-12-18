瑪莎拉蒂車鑰匙成串被偷 車主足不出戶守著愛車守著家

陳姓男子日前開著瑪莎拉蒂名車到宜蘭市一家自助餐店吃飯，吃到一半，走到店門口接了通電話，放在桌上的一串車鑰匙竟然不見了，事後店家調出監視器，發現被鄰座的男子順手牽羊。車主報警找鑰匙，這兩天幾乎足不出戶守著愛車，擔心車子也被人偷開走。

事情發生在本月14日傍晚，陳姓車主到宜蘭市復興路經常用餐的一家店裡吃自助餐，中途有人打電話找他，走到店門口接電話時，桌上一串鑰匙就被偷走。車主結帳後要開車離開，才發現找不到一整串包括瑪莎拉蒂愛車及家裡的鑰匙，他急著想辦法回家，請鎖匠開門後拿備份鑰匙回去用餐地點把車子開回去。

這兩天車主覺得忐忑不安，鑰匙沒找回來，擔心車輛被偷開走，也怕竊賊跑到家裡來，所以幾乎足不出戶，守著愛車守著家，警方接獲報案正展開調查。

車主的孫姓侄女今天貼文在臉書社群，呼籲大家幫忙尋找這名「戴著藍帽、紅色長袖衫、黑背心、綠色長褲、右手戴手鍊」男子，當天這名年約50幾歲的男子拿走桌上這串鑰匙後，騎乘黃色的腳踏車朝健康路和神農路方向離開。