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「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

縱火燒死父親 醫學系女兒判12年

2019-12-18 14:36聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南劉姓女子醫學系學畢業後待業在家，今年5月間因與母親發生爭執後，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，台南地檢署依殺害直系尊親屬殺人罪嫌起訴劉女，「女兒病了」劉母及弟弟求情，懇求法官盡快讓她就醫。台南地院合議庭下午宣判，依殺人罪處劉女12年徒刑，執行前入相當處所監護2年，可上訴。

劉女上月底不堪長期羈押，在台南地院辯論庭上不滿檢方及律師發言，情緒失控大罵「你去死吧！這不是我做 的」等，遭審判長制止。院方考量因劉女經精神鑑定後，認她辨識違法行為的能力已顯著降低，且持續在押數月確實影響其情緒，不會主動移送、告發她。 劉女弟弟聞訊後表示，現在人在國外，還沒能了解相關判決，現在沒辦法多說，待返國後問一下媽媽，再表示意見。

面對先生命喪火窟，自己也遭嚴重灼燒，長期不良於行，劉母也以為人母，同時也是被害人的身分，當面向法官求情，給女兒最輕、最輕的處罰。她說，女兒狀況愈來愈糟，懇求法官盡快讓她就醫。

檢方起訴，劉女5月15日深夜因細故與母親口角後，翌日凌晨帶著一個塑膠桶，駕車到永康區一間加油站，購買500元汽油返家，涉嫌將汽油潑灑在一樓客廳的床墊上，點火後駕車逃逸，父親因逃生不及命喪火窟，母親及弟弟都遭大火灼傷。

劉女縱火後駕駛母親的轎車沿國道一號北上，準備到新竹找舅舅，但在新營路段自撞護欄，由拖吊業者將轎車吊往新營保養廠修理，她搭計程車返回台南。警消調查鑑定火場時，發現一樓客廳有大量汽油類易燃液體成分，研判為縱火事件。經調閱路口監視畫面，鎖定劉女涉有重嫌。

檢方認為，劉女僅因與母親發生爭執，怒而深夜縱火，釀成家中巨大傷亡，並依殺直系血親尊親屬、殺直系血親尊親屬未遂、殺人未遂及放火燒毀住宅未遂等罪嫌起訴，考量劉女明知住處人口稠密，卻無視汽油縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，建請法官從重量刑。

警消調查鑑定火場時，發現一樓客廳有大量汽油類易燃液體成分，研判為縱火事件。經調閱...
警消調查鑑定火場時，發現一樓客廳有大量汽油類易燃液體成分，研判為縱火事件。經調閱路口監視畫面，鎖定劉女涉有重嫌。圖／本報資料照
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檢警調查，劉女僅因與母親發生爭執，怒而深夜縱火，釀成家中巨大傷亡，並依殺直系血親...
檢警調查，劉女僅因與母親發生爭執，怒而深夜縱火，釀成家中巨大傷亡，並依殺直系血親尊親屬、殺直系血親尊親屬未遂、殺人未遂及放火燒毀住宅未遂等罪嫌起訴。圖／本報資料照
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