老婦種菜迷途站路中 警協助卻被認是詐騙

82歲謝姓老婦獨自推著手推搬運車，想去菜園種菜，今天上午卻迷途站立大馬路上，民眾擔心發生危險報警。龍潭警方獲報趕往處理，發現老婦疑有失智情形，不但不理會警方，甚至懷疑警方是詐騙集團，

不讓員警靠近，最後經員警細心安撫情緒，查證確認身分後，將老婦平安載返家中。

龍潭分局聖亭派出所警員熊弋賢及姚繼群，協助迷途梅龍路上的失智老婦時，一度被老婦誤會是詐騙集團，情緒激動大聲喝斥警方不准靠近她，甚至還出言辱罵、徒手攻擊推開員警。

警員體諒老婦疑有失智情形，仍苦口婆心的規勸老婦，不要站立在道路車道上，很容易發生危險，經警員耐心安撫老婦情緒，才將老婦及手推車移到路旁。

一路推著手推車謝婦，可能是因為走太久體力耗盡，警員隨即攙扶老婦，自掏腰包到附近店家購買飲料水給予解渴，經關懷照料安撫情緒後，雖已確認老婦身分，但仍聯絡不到謝婦家人，警方好人做到底，

依電腦資料紀錄的住址，將老婦平安載送返家。

家人表示，謝婦有年邁失智情形，上午吃完早餐後，堅持要去住家附近菜園工作，隨後就推著手推車，載運塑膠圍籬出門，到了近中午卻遲未返家，焦急的家屬就在附近找尋仍遍尋不著，正準備前往派出所報案時，就看到了警車慢慢駛入住家巷內。