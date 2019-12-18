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「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

老婦種菜迷途站路中 警協助卻被認是詐騙

2019-12-18 14:35聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

82歲謝姓老婦獨自推著手推搬運車，想去菜園種菜，今天上午卻迷途站立大馬路上，民眾擔心發生危險報警。龍潭警方獲報趕往處理，發現老婦疑有失智情形，不但不理會警方，甚至懷疑警方是詐騙集團

不讓員警靠近，最後經員警細心安撫情緒，查證確認身分後，將老婦平安載返家中。

龍潭分局聖亭派出所警員熊弋賢及姚繼群，協助迷途梅龍路上的失智老婦時，一度被老婦誤會是詐騙集團，情緒激動大聲喝斥警方不准靠近她，甚至還出言辱罵、徒手攻擊推開員警。

警員體諒老婦疑有失智情形，仍苦口婆心的規勸老婦，不要站立在道路車道上，很容易發生危險，經警員耐心安撫老婦情緒，才將老婦及手推車移到路旁。

一路推著手推車謝婦，可能是因為走太久體力耗盡，警員隨即攙扶老婦，自掏腰包到附近店家購買飲料水給予解渴，經關懷照料安撫情緒後，雖已確認老婦身分，但仍聯絡不到謝婦家人，警方好人做到底，

依電腦資料紀錄的住址，將老婦平安載送返家。

家人表示，謝婦有年邁失智情形，上午吃完早餐後，堅持要去住家附近菜園工作，隨後就推著手推車，載運塑膠圍籬出門，到了近中午卻遲未返家，焦急的家屬就在附近找尋仍遍尋不著，正準備前往派出所報案時，就看到了警車慢慢駛入住家巷內。

年邁老婦在精神狀況不佳情況下，竟走失在離家5公里外隔壁村里，幸好遇到警方及時協助，否則後果不堪設想，非常感謝警方積極熱心協助照料，不斷地鞠躬道謝。

82歲謝姓老婦推著搬運車想去菜園種菜，今天上午11時許卻迷途5公里，站立路中險象...
82歲謝姓老婦推著搬運車想去菜園種菜，今天上午11時許卻迷途5公里，站立路中險象環生，警耐心勸導查明身分，用警車載送她平安返家。圖／龍潭警分局提供
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82歲謝姓老婦推著搬運車想去菜園種菜，今天上午11時許卻迷途5公里，站立路中險象...
82歲謝姓老婦推著搬運車想去菜園種菜，今天上午11時許卻迷途5公里，站立路中險象環生，警耐心勸導查明身分，用警車載送她平安返家。圖／龍潭警分局提供
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82歲謝姓老婦推著搬運車想去菜園種菜，今天上午11時許卻迷途5公里，站立路中險象...
82歲謝姓老婦推著搬運車想去菜園種菜，今天上午11時許卻迷途5公里，站立路中險象環生，警耐心勸導查明身分，用警車載送她平安返家。圖／龍潭警分局提供
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詐騙集團

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